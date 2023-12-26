Şehit Çağatay Erenoğlu'nun acılı eşi cenazede güçlükle ayakta durdu

Türkiye'nin yüreğine geçtiğimiz cuma ve cumartesi günü şehit ateşi düştü.Terörle mücadelenin yoğun olarak sürdüğü Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı'nda teröristler üs bölgeye sızmaya çalıştı.Kahraman Mehmetçik, teröristlere geçit vermeyerek çatışmaya girdi. 12 kahraman askerimiz şehit düştü...Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan güvenlik güçleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında 56 teröristi öldürdü.12 baba ocağına ulaşan şehit cenazeleri için de gözyaşları içinde tören düzenlendi.Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi de memleketi Sinop'ta toprağa verildi.Naaşı Hakkari'den uçakla Sinop'a getirilen 27 yaşındaki şehit Çağatay Erenoğlu'nun cenaze namazının ardından aziz naaşı askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı.Erenoğlu'nun cenazesi helallik alınmasının ardından aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi.Cenazeye, şehidin ailesi ve yakınlarının ve vatandaşlar katıldı.Kahraman şehitten geriye ise 2 kız çocuğu ve bir eşi kaldı. Acılı eş, cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu.Öte yandan şehidimizin X platformunda kızlarını paylaşarak 'Ömrüm size feda olsun' yzması yürekleri dağladı.