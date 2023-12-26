Piyade Uzman Çavuş Serinkan'ın naaşı memleketi Denizli'ye getirildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan askeri uçakla babaocağı Denizli'ye getirildi.Çardak Havalimanı'nda Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Turgut Çalışkanlar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çardak Kaymakamı Levent Küçük, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, siyasi parti ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yakınları, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı tören alanına getirildi. Önce Kuran-ı Kerim ardından okunan dualar sonrası şehidin cenazesi tören mangası tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi, 26 Aralık salı günü Tavas ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.Şehidin cenazesinin taşındığı sırada Çilem Serinkan eşine son kez bakmak istedi.