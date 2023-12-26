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Netanyahu 3 şart sıraladı: 'Daha azı olmayacak' dedi

Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu, ABD'nin sponsorluğunda 81 gündür Gazze'de sürdürdüğü katliam ve sürgünün devam edeceği mesajını verdi. ABD basınına yazdığı makalede, Gazze planındaki 3 şartı açıklayan Netanyahu, 'Daha azı olmayacak' dedi.

Netanyahu 3 şart sıraladı: 'Daha azı olmayacak' dedi
Ekleme: 26.12.2023 - 15:14 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
Netanyahu 3 şart sıraladı: 'Daha azı olmayacak' dedi
ABD basınına köşe yazısı yazan Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu, Gazze planını açıkladı. 81 gündür sürdürdüğü katliamlardan daha azının olmayacağını açık açık belirten Netanyahu işgal ve sürgün planına ilişkin 3 şart ortaya koydu.

Netanyahu 3 şart sıraladı: 'Daha azı olmayacak' dedi

İLK ŞART

'ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer birçok ülke İsrail'in Hamas'ı yok etme niyetini destekliyor. Bu amaca ulaşmak için askeri yeteneklerinin ortadan kaldırılması ve Gazze üzerindeki siyasi egemenliğinin sona ermesi gerekiyor.' diyen Netanyahu, 81 gündür sürdürdüğü katliamın daha azının 7 Ekim 'Aksa Tufanı' operasyonunun tekrarlanmasına neden olacağını iddia etti.

Netanyahu 3 şart sıraladı: 'Daha azı olmayacak' dedi

SİVİL KAYIPLARINI AZA İNDİRMEYE ÇALIŞIYORLARMIŞ

Tüm dünyanın gözleri önünde Hamas yalanı ile hastane bombalamalarını da savunan Netanyahu, 21 bine yakın sivili göz göre göre katletmemiş, küçücük çocuklara akılalmaz işkenceler yapmamış gibi 'sivil kayıpları en aza indirmek için ellerinden geleni yaptıklarını' iddia etti.

Netanyahu 3 şart sıraladı: 'Daha azı olmayacak' dedi

İKİNCİ ŞART

Netanyahu, Hamas'ın Gazze'yi İsrail'e saldırmak için bir üs olarak kullanmasının engellenmesini istedi. Gazze çevresinde geçici güvenlik bölgesi kurulması gerektiğini iddia eden Netanyahu, Gazze ve Mısır arasında bir denetim mekanizması kurulması gerektiğini öne sürdü.

Netanyahu 3 şart sıraladı: 'Daha azı olmayacak' dedi

ÜÇÜNCÜ ŞART

'Filistin yönetiminin Gazze'yi silahsızlandıracağı beklentisi boş bir hayal.' diyen Netanyahu, 3. koşul olarak, Filistinli çocukların İsraillileri öldürmek için eğitildiği gibi skandal bir iddiada bulunarak, Filistin sivil toplumunun Hamas'la mücadeleyi destekleyecek şekilde dönüştürülmesi gerektiğini iddia etti.

Netanyahu 3 şart sıraladı: 'Daha azı olmayacak' dedi

BARIŞI GETİRECEKLERMİŞ

2 devletli çözümden bahsetmekten kaçınan Netanyahu, 'Hamas yok edildiğinde, Gazze askerden arındırıldığında ve Filistin toplumu radikalleşme sürecine girdiğinde, Gazze yeniden inşa edilebilir ve Orta Doğu'da daha geniş bir barış ihtimali gerçeğe dönüşecektir.' dedi.
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Netanyahu 3 şart sıraladı: 'Daha azı olmayacak' dedi
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