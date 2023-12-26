Motor kuryenin feci sonu: Kamyonun altında kalarak can verdi!

İstanbul Esenyurt'ta kamyon şoförü, motor kuryeye çarptı. Kanlar içinde kalan kurye, tüm çabalara rağmen kurtulamadı.

Feci kaza sabah 08.00'da İstanbul Esenyurt'ta yaşandı.Motosiklet sürücüsünü fark edemeyen kamyon şoförü, motor kuryeye çarptı.Kaza sonrasında çarpmanın etkisiyle kurye, kanlar içerisinde yere düştü.Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kurye, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.Sağlık ekiplerinin müdahale anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.