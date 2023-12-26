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MİT’ten, PKK/KCK’nın sözde Süleymaniye alan sorumlusuna nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’ya yönelik sınır ötesindeki operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. MİT, PKK/KCK Öz Savunma Birlikleri sözde Süleymaniye Kuzey Alan sorumlusu Bahoz Zagros kod Mehmet Şefa AKMAN’ı nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİT’ten, PKK/KCK’nın sözde Süleymaniye alan sorumlusuna nokta operasyon
Ekleme: 26.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
MİT’ten, PKK/KCK’nın sözde Süleymaniye alan sorumlusuna nokta operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'ya yönelik sınır ötesindeki operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Süleymaniye'nin kuzey bölgelerinden sözde sorumlu olan Bahoz Zagros kod adlı Mehmet Şefa Akman gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

EYLEM HAZIRLIĞI İÇİNDEYDİ

MİT, Süleymaniye'nin kuzey bölgelerinden sözde sorumlu olan ve buradaki faaliyetlerini organize eden Bahoz Zagros kodlu teröristin ülkemize yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Hakkında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan PKK/KCK mensubu Bahoz Zagros kod adlı Mehmet Şefa Akman'ın yeri, MİT'in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla öğrenildi. Terör örgütüne eleman kazandırma ve silahlı-ideolojik eğitim faaliyetlerinde de bulunduğu öğrenilen Akman'ın hareket tarzı MİT tarafından adım adım izlendi. Uygun koşulların oluşması ile düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'TEN SURİYE VE IRAK'TA DEVAM MESAJI

Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde gerek Irak'ta gerekse Suriye'de nokta operasyonlarına devam edeceği mesajını verdi.

Bahoz Zagros kod Mehmet Şefa Akman, 2005 yılında örgüte katıldı. Kuzey Irak'ta 18 yıl faaliyet gösterdi. Akman, son olarak PKK/KCK'nın Öz Savunma Birlikleri içerisinde Kuzey Süleymaniye sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.

MİT’ten, PKK/KCK’nın sözde Süleymaniye alan sorumlusuna nokta operasyon

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