MHP lideri Devlet Bahçeli'nin taktığı rozetin sırrı ne?

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin taktığı rozet ve kravatındaki desenler dikkat çekerken, rozetin sırrı ortaya çıktı. İşte Bahçeli'nin yakısındaki rozetin anlamı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Bahçeli'nin grup toplantısında taktığı 8 köşeli rozet dikkat çekti.8 köşeli Selçuklu yıldızı; Rabbine şükretmek, merhamet, şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat ve cömertlik anlamlarına geliyor.Bahçeli, daha önce Anadolu Selçuklu, Osmanlı Devleti armalı, ay yıldızlı yüzük ve rozetleriyle dikkat çekmişti.