  • USD: 29,26 - 29,32
  • EURO: 32,24 - 32,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Merdan Yanardağ'dan skandal! Şehit yakınlarına tehdit savurdu: CHP'liler cami avlularına gelirse oralara giremezsiniz

Daha önce terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı övdüğü için hapis cezası alan CHP yandaşı Merdan Yanardağ şimdi de şehit yakınlarını tehdit etti. Özgür Özel'e tepki gösteren şehit yakınlarını hedef alan Merdan Yanardağ, "CHP'liler o cami avlularına gövde gösterisi yapmak için kitlesel olarak gelirse oraya giremezsiniz." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Merdan Yanardağ'dan skandal! Şehit yakınlarına tehdit savurdu: CHP'liler cami avlularına gelirse oralara giremezsiniz
Ekleme: 26.12.2023 - 10:53 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Merdan Yanardağ'dan skandal! Şehit yakınlarına tehdit savurdu: CHP'liler cami avlularına gelirse oralara giremezsiniz
Terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyinde alçak saldırılar gerçekleştirerek 12 askerimizi şehit etti. Devlet ve millet teröre karşı tek yürek oldu.

TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, PKK'ya karşı ortak bildiri yayımlarken CHP ve PKK'nın siyasi ayağı DEM bildiriye imza atmadı.

ÖZGÜR ÖZEL TEPKİ ÇEKTİ
PKK'nın siyasi ayağının yanında yer alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel karar sonrası şehit cenazesinde 'Özgür dışarı' sloganlarıyla kovuldu.

Özel'in Gaziantep'te şehit cenazesine gönderdiği çelenk parçalandı.

Özel ve CHP yandaşları ise şehit yakınlarını provokasyon yapmakla suçlayıp tehditler savurdu.

MERDAN YANARDAĞ'DAN ŞEHİT YAKINLARINA TEHDİT
Daha önce terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı övdüğü için hapis cezası alan CHP yandaşı TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ şimdi de şehit yalkınlarını tehdit etti.

Merdan Yanardağ, 'CHP'liler o cami avlularına gövde gösterisi yapmak için kitlesel olarak gelirse oraya giremezsiniz.' şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Merdan Yanardağ'dan skandal! Şehit yakınlarına tehdit savurdu: CHP'liler cami avlularına gelirse oralara giremezsiniz

Yanardağ'ın tepki çeken sözleri şu şekilde:
'Kim o ya Gaziantep'te Özgür Özel'in çelengini parçalamaya kalkan o devir bitti. O meydan sizin değil bakın... Özgür Özel çok önemli bir uyarıda bulundu; 'Bizim elimiz armut toplamıyor' dedi. Eğer CHP'liler bu ülkenin muhalefeti ve yurt severleri de cami avlularına gövde gösterisi yapmak için gelirse oraya giremezsiniz.'

PKK ELEBAŞINI GÜZELLEMİŞTİ
Merdan Yanardağ daha önce PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'filozof' güzellemesi yapmıştı.

Yanardağ, 'İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.' ifadelerini kullanmıştı

Yanardağ yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanarak 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Merdan Yanardağ 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT'ten nokta operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu!
Netanyahu 3 şart sıraladı: 'Daha azı olmayacak' dedi
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Yılın son Kabinesi yarın toplanacak! İşte masadaki konular! Asgari ücret, terörle mücadele, İsrail'in Gazze'deki zulmü, İsveç...
Şehit Çağatay Erenoğlu'nun acılı eşi cenazede güçlükle ayakta durdu
81 ilde eş zamanlı gıda denetimi! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı
Mehmetçiği şehit eden silahlar İsveç'ten! Skandal detay ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da şehit cenazesinde DEM Parti'ye pankartlı tepki
CHP'nin şehit cenazesine gönderdiği çelengi parçaladılar: Burada ne işi var! Kaldırın bunu
Bakan Tunç'tan dokunulmazlık açıklaması: 'Vekiller terörü desteklerse...'
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Kazakistan'da ANKA-S heyecanı: Türk savunma sanayisi Kazak ordusuna güç verecek
Merdan Yanardağ'dan skandal! Şehit yakınlarına tehdit savurdu: CHP'liler cami avlularına gelirse oralara giremezsiniz
Katil İsrail’den yeni işkence! Gazzeli çocukları yarı çıplak soyup…
Doğu Karadeniz'de petrol heyecanı! Barbaros Hayrettin Paşa gemisi gün sayıyor
32 ilde teröristlere darbe: 208 şüpheli yakalandı
İsrail’de kırmızı alarm! Üst düzey yetkilinin ölümü kaos yarattı: Siyonistler bedelini ödeyecek!
İsrail’in infaz raporları dehşete düşürdü: Yüzyılın en yüksek sivil kayıp oranı!
Ermeniler için ağıt yakan Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin Mehmetçik'i hedef aldı
Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü
Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Sakın çöpe atmayın: Kabuğu kendinden 70 kat daha faydalı milyonlarca antioksidan içeriyor

Sakın çöpe atmayın: Kabuğu kendinden 70 kat daha faydalı milyonlarca antioksidan içeriyor

Pişirirken köpürüyorsa sakın tüketmeyin: Kestane diye hayvan yemi yiyor olabilirsiniz!

Pişirirken köpürüyorsa sakın tüketmeyin: Kestane diye hayvan yemi yiyor olabilirsiniz!

Kredi kartı sahiplerine 'para puan' uyarısı: Milyonlarca lira 1 Ocak'ta silinebilir

Kredi kartı sahiplerine 'para puan' uyarısı: Milyonlarca lira 1 Ocak'ta silinebilir

En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri

En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri

Hasadı tam 150 bin lira: Çiftçilerin yeni gözdesi!

Hasadı tam 150 bin lira: Çiftçilerin yeni gözdesi!