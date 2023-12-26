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Mehmetçiği şehit eden silahlar İsveç'ten! Skandal detay ortaya çıktı

12 şehit verdiğimiz PKK saldırısının arka planındaki İsveç detayı dikkatlerden kaçmadı. Saldırıda kullanılan silah ve teçhizatın İsveç yapımı olduğu ortaya çıktı.

Mehmetçiği şehit eden silahlar İsveç'ten! Skandal detay ortaya çıktı
Ekleme: 26.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 26.12.2023 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Mehmetçiği şehit eden silahlar İsveç'ten! Skandal detay ortaya çıktı
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesine sızarak 12 askerimizi şehit eden PKK terör örgütünün kullandığı silah ve teçhizat, bir kez daha tartışma konusu oldu.

Uzmanlar, PKK'nın böyle bir saldırıyı gerçekleştirebilmesi için yabancı ülkelerden destek aldığı konusunda hemfikir. Son yıllarda bölgede yapılan operasyonlarda mağaralardan ele geçirilen silah ve teçhizatın menşei de, bu değerlendirmeyi doğruluyor. PKK mağaralarından çıkan silahlar içinde ABD ve İsveç yapımı silahlar ağır basıyor.

İSVEÇ YAPIMI TANKSAVAR FÜZE

İsveç, PKK'ya verilen telsiz dinleme ve karıştırıcı sistemlerinin yanında, gece görüş dürbünleri gibi dijital savaş cihazları ile birlikte örgüte yüklü miktarda sağlık malzemesi tedarik eden ülke niteliği taşıyor. Ancak İsveç'in PKK'ya verdiği öyle bir katliam silahı var ki; neredeyse hangi mağaraya el atsanız karşınıza çıkıyor. İsveç yapımı AT-4 tanksavar füzesi, karargah baskınlarında da yoğun olarak kullanılıyor.

Geniş bir ürün ailesine sahip olan bu silah sistemi, tek kişi tarafından taşınıp kullanılabiliyor. Etkili menzili 200-1000 metre arasında değişiyor.

Piyade birliklerinin zırhlı araç ve tahkimatlarını yok etmek amacıyla tasarlanan silah, terör örgütü tarafından her çeşit saldırıda kullanılıyor. Son saldırıya ait görüntülerde de teröristlerin uzun namlulu silahlar, el bombaları ve roketatarlar kullandığı görülüyor. Uzmanlar, İsveç yapımı AT-4'lerin de kullanılmış olma ihtimalini oldukça yüksek görüyor.

AT-4'ÜN KULLANILDIĞI SALDIRILAR VE ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYONLAR

Son birkaç yılda AT-4'ün kullanıldığı saldırılar ve ele geçirildiği operasyonlar ise şöyle:

♦ 24 Eylül 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'dan Hisar Dağı bölgesindeki güvenlik güçlerine açılan ateş sonrası yapılan aramada AT-4 tanksavar roketi ele geçirildi.

♦ 11, 15, 23 ve 28 Aralık 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi Dayla kırsalında ateşlenmiş toplam 7 AT-4 tanksavar roketi bulundu.

♦ 7 Nisan 2019'da Şırnak'taki Bestler Dereler Gaşinor Tepe Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin yer aldığı sığınakta AT-4 tanksavar roketi bulundu.

♦ 26 Temmuz 2019'da Şırnak-Silopi çevre yolu üzerindeki güvenlik güçlerine yapılan saldırı sonrasında bölgedeki aramada AT-4 tanksavar roketi ele geçirildi.

♦ 19 Ağustos 2019'da Cizre ile Şırnak arasında seyir halinde olan güvenlik güçlerine yönelik saldırıda biri kullanılmış, biri kullanılmamış iki adet AT-4 tanksavar roketi tespit edildi.İnfografik: Anadolu Ajansı
İnfografik: Anadolu Ajansı

♦ 26 Ekim 2019'da Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan ve operasyonla etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden dört adet AT-4 tanksavar roketi çıktı.

♦ 24 Temmuz 2020'de Irak'ın kuzeyindeki Raş Deresindeki aramada AT-4 tanksavar roketi bulundu.

♦ 19 Eylül 2020'de Hakkari'nin Oğul köyü kırsalındaki operasyonda üç AT-4 tanksavar roketi bulundu.

♦ 14 Ekim 2020'de Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında iki AT-4 tanksavar roketi bulundu.

♦ 4 Kasım 2020'de Hakkari'nin Derecik ilçesi Kırca köyü kırsalında AT-4 tanksavar roketi bulundu.

♦ 13 Kasım 2020'de Hakkari'nin merkez ilçesi Oğul köyü kırsalında üç adet AT-4 tanksavar roketi bulundu.

♦ 10 Ekim 2021'de Hakkari'nin merkez ilçesi kırsalında üç adet AT-4 tanksavar roketi bulundu.

Mehmetçiği şehit eden silahlar İsveç'ten! Skandal detay ortaya çıktı

♦ 17 Ekim 2021'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güçlü köyü kırsalında AT-4 tanksavar roketi bulundu.

♦ 20 Ekim 2021'de Hakkari'nin merkez ilçesi Kavaklı köyü kırsalında üç adet AT-4 tanksavar roketi bulundu.

♦ 23 Kasım 2021'de Şırnak ili Merkez ilçesi Dereler köyü kırsalında AT-4 tanksavar roketi bulundu.

♦ 18 Mayıs 2022'de Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağaradaki silahlar arasında AT-4 tanksavar roketi bulundu.
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