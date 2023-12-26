Kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı: Somali Cumhurbaşkanının oğlunun 6 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarptı.Ölümün ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Göçer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayın ardından geçtiğimiz haftalarda adli trafik bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, kazanın olduğu gün havanın açık olduğu, yerleşim yeri içi yolun düz ve yol yüzeyinin kuru olduğu belirtildi. Ayrıca, yolda kazaya etken olabilecek herhangi bir sorunun olmadığı ifade edildi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını şu cümlelerle duyurdu. 'Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı.Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir. Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir.'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kusursuzluk raporu veren kolluk görevlileri ve sosyal medyada yer alan Göçer'in eşinin aranarak, intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlattı.Başsavcılığın açıklamasında 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 30.11.2023 tarihinde Motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in yaralandığı ve sonrasında 06.12.2023 tarihinde vefat etmesi olayı ile ilgili olarak kusura ilişkin ilk tespitleri yapıp kusursuzluk raporu veren kolluk görevlilileri ile sosyal medyada yer alan polis memurları tarafından müteveffanın eşinin aranarak intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlatılmıştır.' ifadelerine yer verildi.Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, oğlu ile görüştüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Mahmud, 'Oğlumun Türkiye ile bağlantısı var. İstanbul'a dönüp adalete teslim olmasını söyledim. Ama sonuçta o bir yetişkin ve bu onun vereceği bir karar. Ben dönmesi tavsiyesinde bulunuyorum' dedi.Kazada yaşamını yitiren 38 yaşındaki moto kurye Yunus Emre Göçer'in ailesine başsağlığı dileklerini ileten Somali Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:Kendilerine nasıl ulaşabileceğimi bilmiyorum. Sizin vesilenizle başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Kayıplarının acısını paylaşıyoruz. Kayıpları için üzgünüz.Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un konsolosluk aracıyla arkadan çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer olay anına ait yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından savcılık tarafından ifadeye çağırıldı.Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla birlikte gelen Göçer, savcılık ifadesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı. Kazayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıktığını ve bu konuda ifade verdiklerini belirtti.Dosyaya eklenen görüntü tutanağında olayın Avrasya Tüneli- Samatya istikametinde meydana geldiği, Yunus Emre Göçer'in seyir halindeyken arka fren lambasının yandığı, şüpheli Mohmed Hassan Sheıkh Mohamud'ın kullanmış olduğu siyah renkli aracın saat 12.52 dakika 15 saniyesinde kamera açısına girdiği aktarıldı.Şüpheli Mohamud'un kullandığı aracın saat 12.52 dakika 16 saniyesinde arka fren lambalarının anlık olarak yandığının görüldüğü belirtildi.Görüntü tutanağında, Göçer'in yolun 3 ve 4. Şerit çizgisinde seyir halindeyken 4 şeride geçerken arka fren lambasını yandığı, maktulün 4. şerit içerisinden dönüş yapmaya çalıştığının değerlendirildiği belirtilerek, şüphelinin o sırada otomobilinin arka fren lambalarının yandığının görüldüğü ifade edildi.Tutanakta, saat 12.52 dakika 18 saniyede 16 AFL 804 plakalı motosiklet ile 06 CD 4581 plakalı otomobilin çarpıştığı anda, şüphelinin kullandığı aracın arka fren lambalarının yandığı aktarıldı. Saat 12.52 dakika 19 saniyesinde çarpışma anı sonrasında şüphelinin aracına ait arka fren lambalarının yanmadığı ve 3. şeride doğru seyir halinde olduğu aktarıldı.Görüntülerde şüphelinin çarpışmadan 12 saniye sonra aracının dörtlü flaşörlerini yakarak araçtan indiği, Göçer'e doğru gittiğinin görüldüğü belirtildi. Saat 13.05 dakika 21 saniyesinde motosikletiyle birlikte yerde olduğunun görüldüğü, 1 dakika sonra görüntüye Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin girdiği belirtildi. Saat 13.14 dakikasında trafik polisleri ve ambulansın görüntü kadrajına girdiği, saat 13.25 dakikasında ise sağlık ekiplerinin olay yerinden ayrıldığı görüldüğü ifade edildi.Göçer ailesinin avukatı, 'Tam olarak Avrasya Tüneli'nden çıkış anına ilişkin yeni örüntü kayıtları dosyaya gelmiş. Bunlarla ilgili yeni dökümler yapıldıktan sonra kusur raporunun yazdırılması için fiziki olarak dosyamız şu anda Adli Tıp Kurumu'nda. Biz de oradan gelecek yeni kusur raporunu bekliyoruz.Ancak görüntü dökümlerini incelediğimizde herhangi bir şerit ihlalinin olmadığını, aynı şeritte olduğumuzu ve kazanını detaylı bir şekilde döküm haline getirmişler.Bundan kaynaklı da artık o uzaktan görüntüden ziyade net bir şekilde kazanın oluşunu, kimin fren yapıp yapmadığını görebiliyoruz. Ayrıca kaza anında çarpmanın etkisiyle müvekkilimin başından fırlayan kaskını da tekrardan buraya teslimi için ek ifadede kaskı da pazartesi teslim edeceğiz' dedi.Öznur Göçer ise, 'Davamda devam ediyorum. Şikayetleri zaten devam ettiriyoruz. Bir vaz geçmişliğimiz yok. Sonuna kadar devam edeceğim. Haklı olduğumuzu zaten biliyorduk. Şu anda da zaten tamamen görüntülerde gördükö diye konuştu. Göçer, sanığın ilerleyen günlerde Türkiye'ye gelmesinin beklendiğinin sorulması üzerine, 'Bekliyorum. Devletim büyüktür diyorum' diye cevap verdi.Konuya ilişkin kazadan yeni kamera görüntüsü ortaya çıktı. Dosyaya giren görüntüde, motosiklet ile şüpheliye ait aracın çarpışma anının görüldüğü, o sırada aracın arka fren lambalarının yandığının görüldüğü kaydedildi.Görüntüde, şüpheliye ait araçla Göçer'e ait motosikletin çarpışma anı ve Göçer'in kaskının kafasından çıktığı anlar da kameraya saniye saniye yansıdı. Ayrıca kamera görüntüsünde, çarpışma anı sonrasında şüphelinin aracına ait arka fren lambalarının yanmadığı da kaydedildi.Mahmud'un kullandığı otomobilin çarparak motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin hazırlanan ek raporda otomobil sürücüsünün asli kusurlu olduğu belirlendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesince ek rapor düzenlendi.Rapora göre, araç sürücüsü Mahmud'un sağ şeride yönelerek manevra yaptığında, önünde sağdan ikinci şeritte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Göçer'in de hızını azaltarak sağ şeride doğru yöneldiği anlatıldı.Otomobil sürücüsü Mahmud'un bunu dikkate almadığı, frene basmadığı ve takip mesafesini korumadığına yer verilen raporda, tüm bu nedenlerle araç sürücüsünün 'asli kusurlu' olduğu kaydedildi.Raporda, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in ise sağa şerit değiştirirken arkasından gelen aracın seyir durumuna ilişkin yeterli ayna kontrollerini yapmadığı belirtilerek, aracın da kendisi gibi şerit değiştirme durumunu dikkate almayıp 80 kilometre azami hız limiti olan yolda duracak hıza düşüren Göçer'in, bulunduğu sağ şerit içinde sağa manevra yaparak kazaya etki etmesi nedeniyle 'tali kusurlu' bulunduğu ifade edildi.Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen'i ofisinde ziyaret etti. Ziyarette kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer de bulundu.Ziyaret sırasında Bakan Nur'u arayan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Göçer'e taziyelerini iletti. Göçer'in teşekkür ettiği görüşmede, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, 'Ben Somali Cumhurbaşkanıyım. Mohammed Hassan'ın babasıyım. Acınızı paylaşıyorum. Baş sağlığı diliyorum. Bütün kalbimiz sizlerle. Bunu bilmenizi istiyorum. Türkiye adaletine ve Türk adalet sistemine güvenimiz tamdır. Saygımız da sonsuzdur.Her şey gerektiği gibi devam edecektir. Bütün süreçler ve bütün prosedürler. Ben sadece bir baba olarak size duygularımı, başsağlığı dileklerimi iletmek istedim. Ayrıca eşim de aynı duygularla ve dileklerle, dileklerini size iletmemi istedi. Benim arama sebebim budur. Allah rahmet eylesin diyoruz ve onun için dua ettiğimizi bilmenizi istiyoruz' dedi.