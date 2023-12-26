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Kazakistan'da ANKA-S heyecanı: Türk savunma sanayisi Kazak ordusuna güç verecek

Her geçen gün ivme kazanarak gelişen Türk savunma sanayi yurtdışında da etkisini gidere artırıyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yerli insansız hava aracı ANKA-S'nin, Kazakistan ordusu filosuna dahil edilmesi için askeri denemelerine başlandı. ANKA-S testleri başarıyla geçerse filoya entegre edilecek.

Kazakistan'da ANKA-S heyecanı: Türk savunma sanayisi Kazak ordusuna güç verecek
Ekleme: 26.12.2023 - 11:22 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Kazakistan'da ANKA-S heyecanı: Türk savunma sanayisi Kazak ordusuna güç verecek
Kazakistan Savunma Bakanlığı, Kazak askerlerin ANKA-S'yi test etme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabul testi aşamalarından başarıyla geçen Türk insansız hava aracı ANKA-S'nin askeri denemelerine başlandı.

Kazakistan'da ANKA-S heyecanı: Türk savunma sanayisi Kazak ordusuna güç verecek

İlk kez yapıldı
İHA Muharebe Kullanımı Eğitim Merkezi Başkanı Şokan Musabekov, ANKA-S'nin ilk kez Kazak askeri personelinin kontrolünde uçuşlarının yapıldığını bildirdi.

Kazakistan'da ANKA-S heyecanı: Türk savunma sanayisi Kazak ordusuna güç verecek

Testleri geçerse filoya entegre edilecek
Musabekov, askeri testin başarıyla tamamlanması halinde ANKA-S'nin Kazakistan Hava Savunma Kuvvetlerinin filosuna dahil edileceğini kaydetti.

Kazakistan'da ANKA-S heyecanı: Türk savunma sanayisi Kazak ordusuna güç verecek

Kanat açıklığı 18 metreye kadar ulaşan ANKA-S'nin uçuş hızının 120 ile 270 kilometre arasında değiştiğini belirten Musabekov, aynı zamanda aracın gökyüzünde 27 saate kadar kesintisiz görev yapabildiğini aktardı.

Binbaşı Nikolay Kirillov da ANKA-S'nin daha önce kullandıkları sistemlere benzemediğini dile getirdi.

Kazakistan'da ANKA-S heyecanı: Türk savunma sanayisi Kazak ordusuna güç verecek

Kirillov 'ANKA-S İHA'sı alışık olduğumuz sistemlerden farklı hareket ediyor. Türk uzmanların teknik desteğiyle bu sistemin kontrolünü hızla elimize alacağımızı düşünüyorum.' dedi.

Endonezya, Çad ve Cezayir, TUSAŞ'tan ANKA SİHA tedarik etmeye karar verdi. Endonezya 12 adet, Cezayir 10 adet ve Çad ise 2 adet ANKA SİHA siparişi vermişti.

ANKA'nın ilk ihracat müşterisi, 2020 yılı içerisinde Tunus olmuştu.









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Kazakistan'da ANKA-S heyecanı: Türk savunma sanayisi Kazak ordusuna güç verecek
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