Katil İsrail’den yeni işkence! Gazzeli çocukları yarı çıplak soyup…

Gazze'de soykırıma devam eden İsrail, sivil katliamının yanına işkenceleri de ekliyor. Gazze işgalini giderek genişleten katil İsrail ordusu, Filistinli sivillere uyguladığı insanlık dışı muameleyle gündeme gelmişti. İsrail ordusunun 'teslim olan teröristler' olarak servis ettiği görüntülerin, evlerinden zorla çıkarılarak soyulan Filistinli sivillere ait olduğu ortaya çıkmıştı.İsrail ordusu, iç çamaşırlarına kadar soyulmuş, gözleri bağlı ve elleri kelepçeli şekilde diz üstü çöktürülen Filistinli sivilleri ait görüntüleri, günler boyu çeşitli kanallarda servis etmişti.Serbest bırakılan esirler maruz kaldıkları insanlık dışı uygulamaları anlatmış, İsrail askerlerinin Gazze'nin yeraltındaki tünellerinde Hamas üyelerini aramak için kendilerini canlı bomba olarak kullandığını anlatmıştı.Filistinli sivillere işkence yapmaya son vermeyen İsrail güçlerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. İsrail güçleri 81 gündür bombaladıkları Gazze Şeridi'ndeki bir stadyumda, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak soyarak teşhir etti.Yerel medya kanallarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, zorla yerlerinden edilen çok sayıda Filistinli sivilin, İsrail askerlerince alıkonulduğu ve Gazze'deki bir stadyumda yarı çıplak bir şekilde toplandığı görülüyor.Aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu Filistinlileri alıkoyan ve yarı çıplak şekilde soyarak stadyumda teşhir eden İsrail güçlerine ait tankların namlularının da bu Filistinlilere doğru çevrili olduğu görülüyor.Yarı çıplak şekilde teşhir edilen Filistinlilerden birisinin olduğu anlaşılan battaniyeye sarılı bir bebeğin silahlı bir İsrail askerinin kucağında olduğu da görüntülere yansıyanlar arasında.