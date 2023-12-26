Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru memleketine uğurlandı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hakkari Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze törenine, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, il protokolü ve meslektaşları katıldı. Polis memurun özgeçmişinin okunması ve yapılan duanın ardından naaşı Elazığ’ın Kovancılar ilçesine gönderildi.