Kadıköy'de bina çöktü! İki kişi enkazda kaldı
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir binanın çöktüğü aktarıldı. Enkaz altında iki kişinin kaldığı belirtildi.
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Caferağa Mahallesi Neşe Sokak'ta bulunan binada, yıkım sırasında çökme meydana geldi.
Enkaz altında kalanlar olduğu belirtildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin, çalışma başlattığı kaydedildi.
Enkaz altında kalanlar olduğu belirtildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin, çalışma başlattığı kaydedildi.