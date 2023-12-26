İstanbul trafiğinde dehşet saçan 'gurbetçi maganda' tutuklandı!

İstanbul’da dün akılalmaz bir olay gündeme düştü.Megakent’te her yeni günde bir trafik krizi yaşanıyor.Çatalca’da meydana gelen olayın öznesi bu kez gurbetçi bir vatandaş.Trafikte ilerleyen Hollanda plakalı aracın sürücüsü Berkan Ç., Gökdeniz T. isimli sürücü ile yol tartışmasına başladı.Tartışma giderek hararetlenirken Hollanda plakalı sürücü, tartıştığı aracın önünü kesti ve aracından indi.Hemen sonrasında ise öfke ile saldırıya geçti.Gurbetçi, tartıştığı sürücünün aracını defalarca yumrukladı.Tartıştığı araca peş peşe yumruklar savuran sürücünün ayrıca küfür ve hakaretler ettiği de görüldü.Olayı gören çevredeki vatandaşlar, gurbetçi sürücüyü sakinleştirmek istese de çare olmadı.İstanbul Havadis isimli sosyal medya hesabının paylaşımına göre sürücü, bu kez de aracın aynalarından birini kırdı.Gündemde çokça konuşulan olayda yeni bir gelişme yaşandı.Buna göre; tartışma sonrasında Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği’ne giden Gökdeniz T., kayıt altına aldığı anları ekiplere ileterek şikayetçi oldu.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Bu kapsamda Berkan Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen Berkan Ç., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce mala zarar verme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.