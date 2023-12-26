İstanbul’da terör örgütü operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul’da PKK/KCK silahlı terör örgütü Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yapılan operasyonlarda ele geçirilen fotoğraflarda yer alan PKK/ KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösteren şahıslar tespit edildi.
11 GÖZALTI
Şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul'da 17 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
11 GÖZALTI
Şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul'da 17 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.