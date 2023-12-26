İstanbul’da terör örgütü operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yapılan operasyonlarda ele geçirilen fotoğraflarda yer alan PKK/ KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösteren şahıslar tespit edildi.11 GÖZALTIŞahısların yakalanmasına yönelik İstanbul'da 17 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.