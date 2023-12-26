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İslam düşmanı akademisyenin sicili kabarık! Zeliha Gizem Sayın PKK yandaşı çıktı

Kadir Has Üniversitesi'ndeki ibadethaneye ayakkabısı ile girip öğrencilerle tartışan akademisyen Zeliha Gizem Sayın'ın sicili kabarık çıktı. Zeliha Gizem Sayın'ın, TSK karşıtı bildiriye imza attığı, soruşturmada ise gözaltına alındığı ortaya çıktı

İslam düşmanı akademisyenin sicili kabarık! Zeliha Gizem Sayın PKK yandaşı çıktı
Ekleme: 26.12.2023 - 09:06 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
İslam düşmanı akademisyenin sicili kabarık! Zeliha Gizem Sayın PKK yandaşı çıktı
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Zeliha Gizem Sayın ile öğrenciler arasındaki tartışma 24 Aralık Pazar günü sosyal medyaya taşındı.

Videoda mescit olarak kullanılan odanın önünde ayakkabılarını çıkaran öğrenciler ile aynı odaya ayakkabı ile basan Sayın'ın tartışması yer aldı.

Kadir Has Üniversitesi'nin içinde bulunan mescide ayakkabıları ile girip öğrencileri provoke eden Zeliha Gizem Sayın'ın, TSK karşıtı bildiriye imza attığı, soruşturmada ise gözaltına alındığı ortaya çıktı

İslam düşmanı akademisyenin sicili kabarık! Zeliha Gizem Sayın PKK yandaşı çıktı

Söz konusu görüntülerde; öğretim görevlisi Sayın'ın, tüm ısraralara rağmen özellikle ayakkabılarıyla mescit halısını çiğnediği görülüyor.

'BEN HRİSTİYANIM, BEN BUDİSTİM'

Öğrencilerin haklı tepkisi üzerine, akademisyen sesini yükselterek gerilimi tırmandırdı ve 'Arkadaşlar Hristiyanlar da burada ayakkabıyla girebilir değil mi? Bu benim ilgilendirmez. Ben Hristiyanım, ben Budistim.' sözlerini sarf etti.

İslam düşmanı akademisyenin sicili kabarık! Zeliha Gizem Sayın PKK yandaşı çıktı

Israrla mescitten çıkmak istemeyen akademisyen güvenliğin çağırılması üzerine mescitten çıkmak zorunda kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tüm o anlar ibadethanedeki bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Kadir Has Üniversitesi sosyal medyadan yaptığı duyuruda olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Sosyal medyada yayılan videonun tepki çekmesinin ardından üniversitenin konuyla ilgili inceleme başlattığı, Sayın'ın ifadesinin alınması için emniyete çağrıldığı öğrenildi.
Olay sonrası TÜGVA da çirkin saldırıyı protesto etti.

İslam düşmanı akademisyenin sicili kabarık! Zeliha Gizem Sayın PKK yandaşı çıktı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından, 'Müslümanların da ibadet ettiği alana, tüm ikazlara rağmen ayakkabılar ile girmek anca sizin gibi İslamofobiklerin yapacağı bir davranıştır' dedi.

Öte yandan Zeliha Gizem Sayın'ın; terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen 'Hendek Operasyonları'na karşı çıkan 'Barış Akademisyenleri Bildirisi'ne imza attığı, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı.

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