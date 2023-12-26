  • USD: 29,26 - 29,32
  • EURO: 32,24 - 32,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Operasyonlar sonucu ele geçirilen ele geçirilen 23 lüks araç artık çetenin değil emniyetin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 aracın ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, söz konusu araçların mahkeme kararınca emniyete tahsis edildiğini duyurdu.

Ekleme: 26.12.2023 - 08:51 Güncelleme: 26.12.2023 - 08:57 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Operasyonlar sonucu ele geçirilen ele geçirilen 23 lüks araç artık çetenin değil emniyetinİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 aracın ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, söz konusu araçların mahkeme kararınca emniyete tahsis edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Operasyonlar sonucu ele geçirilen ele geçirilen 23 lüks araç artık çetenin değil emniyetin

İşte Yerlikaya'nın o paylaşımı

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye'nin Huzuru… İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi. Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır! Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT'ten nokta operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu!
Netanyahu 3 şart sıraladı: 'Daha azı olmayacak' dedi
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Yılın son Kabinesi yarın toplanacak! İşte masadaki konular! Asgari ücret, terörle mücadele, İsrail'in Gazze'deki zulmü, İsveç...
Şehit Çağatay Erenoğlu'nun acılı eşi cenazede güçlükle ayakta durdu
81 ilde eş zamanlı gıda denetimi! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı
Mehmetçiği şehit eden silahlar İsveç'ten! Skandal detay ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da şehit cenazesinde DEM Parti'ye pankartlı tepki
CHP'nin şehit cenazesine gönderdiği çelengi parçaladılar: Burada ne işi var! Kaldırın bunu
Bakan Tunç'tan dokunulmazlık açıklaması: 'Vekiller terörü desteklerse...'
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Kazakistan'da ANKA-S heyecanı: Türk savunma sanayisi Kazak ordusuna güç verecek
Merdan Yanardağ'dan skandal! Şehit yakınlarına tehdit savurdu: CHP'liler cami avlularına gelirse oralara giremezsiniz
Katil İsrail’den yeni işkence! Gazzeli çocukları yarı çıplak soyup…
Doğu Karadeniz'de petrol heyecanı! Barbaros Hayrettin Paşa gemisi gün sayıyor
32 ilde teröristlere darbe: 208 şüpheli yakalandı
İsrail’de kırmızı alarm! Üst düzey yetkilinin ölümü kaos yarattı: Siyonistler bedelini ödeyecek!
İsrail’in infaz raporları dehşete düşürdü: Yüzyılın en yüksek sivil kayıp oranı!
Ermeniler için ağıt yakan Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin Mehmetçik'i hedef aldı
Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü
Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Sakın çöpe atmayın: Kabuğu kendinden 70 kat daha faydalı milyonlarca antioksidan içeriyor

Sakın çöpe atmayın: Kabuğu kendinden 70 kat daha faydalı milyonlarca antioksidan içeriyor

Pişirirken köpürüyorsa sakın tüketmeyin: Kestane diye hayvan yemi yiyor olabilirsiniz!

Pişirirken köpürüyorsa sakın tüketmeyin: Kestane diye hayvan yemi yiyor olabilirsiniz!

Kredi kartı sahiplerine 'para puan' uyarısı: Milyonlarca lira 1 Ocak'ta silinebilir

Kredi kartı sahiplerine 'para puan' uyarısı: Milyonlarca lira 1 Ocak'ta silinebilir

En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri

En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri

Hasadı tam 150 bin lira: Çiftçilerin yeni gözdesi!

Hasadı tam 150 bin lira: Çiftçilerin yeni gözdesi!