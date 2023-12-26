İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Operasyonlar sonucu ele geçirilen ele geçirilen 23 lüks araç artık çetenin değil emniyetin
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 aracın ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, söz konusu araçların mahkeme kararınca emniyete tahsis edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 aracın ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, söz konusu araçların mahkeme kararınca emniyete tahsis edildiğini açıkladı.
İşte Yerlikaya'nın o paylaşımı
Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye'nin Huzuru… İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi. Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır! Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun.
İşte Yerlikaya'nın o paylaşımı
Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye'nin Huzuru… İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi. Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır! Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun.