Hudut Kartalları 2'si terörist 18 kişiyi yakaladı!

MSB, "Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." dedi.