Hudut Kartalları 2'si terörist 18 kişiyi yakaladı!
MSB, "Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." dedi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' açıklamasında bulundu.