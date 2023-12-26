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Ermeniler için ağıt yakan Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin Mehmetçik'i hedef aldı

Yurt içi ve sınır ötesinde teröre geçit vermeyen kahraman Mehmetçik'in selam verdiği anlara ait videoyu paylaşan Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin, "Bunlar asker mi yoksa MHP gençlik kollarının gençleri mi?" ifadelerini kullandı.

Ermeniler için ağıt yakan Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin Mehmetçik'i hedef aldı
Ekleme: 26.12.2023 - 10:07 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Ermeniler için ağıt yakan Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin Mehmetçik'i hedef aldı
Türkiye, terörle amansız bir mücadele veren Mehmetçik'ine minnettar...

Geçtiğimiz hafta verdiğimiz 12 şehidimizin ardından, bir kez daha birlik ve beraberlik mesajları verilmeye başlandı.

Teröre ve destekçilerine karşı bir duruş sergilenirken, bu süreçte tansiyon yükselten yorumlar da yapılıyor.

Muhalif cepheden gelen açıklamalar tepki çekerken, bir paylaşım da yazar Aziz Nesin'in gelininden geldi.

Mehmetçik'i hedef aldı

Hilal Nesin, hesabından Mehmetçik'in olduğu bir görüntüyü paylaştı.

Nesin, bir arada olan Türk askerlerinin selam verdiği anları, 'Bunlar asker mi yoksa MHP gençlik kollarının gençleri mi? Burası kışla mı yoksa MHP gençlik kollarının piknik alanı mı?' notuyla paylaştı.

Ardından tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü.

Ermeniler için ağıt yakan Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin Mehmetçik'i hedef aldı

Ermeniler için ağıt yaktı

Bu paylaşım, Hilal Nesin'in ilk tepki çeken paylaşımı değil.

Geçtiğimiz aylarda 30 yıl Ermeni işgalinde kalan Karabağ, antiterör operasyonu sonrasında Azerbaycan'a yeniden kavuşmuştu.

Resmi olarak Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etmeyen Hilal Nesin, Azerbaycan'ın işgalci olduğunu savundu.

Hilal Nesin, 'İşgalin seyircisiyiz.' ifadelerini vurgulayarak Ermenice ağıt yaktı.
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Ermeniler için ağıt yakan Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin Mehmetçik'i hedef aldı
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