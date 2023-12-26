CHP'nin şehit cenazesine gönderdiği çelengi parçaladılar: Burada ne işi var! Kaldırın bunu

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın naaşı memleketi Malatya'ya getirildi. Cenaze töreni öncesi CHP tarafından gönderilen çelenge tepki gösteren vatandaşlar "Burada ne işi var! Kaldırın bunu" diyerek çelengi parçaladı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın naaşı memleketi Malatya'ya getirildi.Malatya Şehir Mezarlığında düzenlen tören öncesi CHP tarafından gönderilen çelenge vatandaşlar tepki gösterdi.'Bu çelengin burada ne işi var? Kaldırın bunu' diyen vatandaşlar, CHP'nin gönderdiği çelengi yere atıp parçaladı.Çelenk tepkiler sonrası alandan kaldırıldı.Öte yandan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenaze töreninde bir grup vatandaş da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstermişti.Cenaze törenine gelen Özgür Özel yuhalanırken, vatandaşlar tarafından 'Özgür dışarı' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları atıldı.Özgür Özel, korumalar ve güvenlik eşliğinde alana güçlükle girebildi. Özel, kılınan cenaze namazının ardından camiden çıkarken de arbede yaşandı.