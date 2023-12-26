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CHP'de imza krizi! Parti ikiye bölündü: Meydanlarda karşımıza çıkar!

CHP'de 66 milletvekili, terörü kınayan ortak bildiriye imza atmayan parti yönetimine tepki gösterdi. Yaklaşan yerel seçimlerde sağ seçmenle diyaloğa önem veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da partinin bu kararını eleştirdi. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yavaş'ın seçim meydanlarında bu durumun sıkça dile getirilmesinden çekindiğini ifade ettiği belirtildi.

CHP'de imza krizi! Parti ikiye bölündü: Meydanlarda karşımıza çıkar!
Ekleme: 26.12.2023 - 09:39 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
CHP'de imza krizi! Parti ikiye bölündü: Meydanlarda karşımıza çıkar!
Türkiye'yi derinden yasa boğan 12 şehidimize düzenlenen saldırıyı kınamak için TBMM Genel Kurulu'nda okunan ortak bildiriye imza atmayan CHP ikiye ayrılmış durumda. Yerel seçim öncesinde orta sağ seçmeni ve İYİ Parti tabanını ikna etmeye çalışan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bu duruma oldukça tepkili.

YÜRÜTÜLEN SOKAK SİYASETİNDEN MEMNUN DEĞİL
Polemiklerin uzağında duran Yavaş'ın, CHP'nin, kurultay sonrasında benimsediği 'sokak siyaseti' tarzından memnun olmadığı iddia edildi. CHP kaynakları, "Mansur Yavaş, Özgür Özel'in yeni tarz siyasetiyle, kavga etmeyen imajını zedelenmesinden çekiniyor. Netameli konulara girmek istemiyor" değerlendirmesi yaptı. Kaynaklar, Yavaş'ın seçim meydanlarında bu durumun sıkça dile getirileceğini dşündüğü belirtiliyor.Yavaş'ın Ankara'da İYİ Parti'nin aldığı yüzde 13.12 oyun yanı sıra Zafer Partisi'nin aldığı yüzde 3.41 oyu CHP'ye döndürmek için ilçelere göre belediye başkan adayı profili çalışması yaptığı biliniyordu.

3 GÜN KUTLAMA VE KONSERLER YAPILMAYACAK
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise gelişmelerin seyrini değiştirmek için çabaladığı bu nedenle İmamoğlu, CHP belediyelerinde 3 gün kutlama ve konser yapılmasının yasaklanması için CHP Genel Merkezi'ne direktifte bulundu. Bunun üzerine de CHP'li belediyelerde kutlama, konser gibi etkinliklerin üç gün boyunca ertelendiği ve bu talimatın Genel Başkanı Özgür Özel'den geldiği duyuruldu.

VEKİLLER ALINAN KARARDAN HUZURSUZ
CHP'nin Meclis'teki ortak terör bildirisine imza koymaması parti içinde içten içe eleştiriliyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 66 milletvekilinin içinde bu kararın huzursuzluk yarattığı ileri sürüldü. Grupta "Bildiride biz niye yokuz?" sorusu eleştirel bir şekilde sorulmaya başlandı. CHP'nin böyle bir bildiride olmamasının vatandaş tarafından eksi bir şekilde değerlendirileceği görüşleri dile getirildi. Bildiriye CHP'nin imza koymamasının vatandaşa açıklamada zorluk çekileceği belirtildi.
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