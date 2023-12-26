Başkan Erdoğan'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütünce yapılan saldırı sonrasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, piyade sözleşmeli erler Çağatay Erenoğlu, Yasin Karaca ve Emre Taşkın'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.