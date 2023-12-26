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Bakan Tunç'tan dokunulmazlık açıklaması: 'Vekiller terörü desteklerse...'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yargı Reformu toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, TBMM'de 800'e yakın dokunulmazlık dosyasının çoğunun terörle ilgili olduğunu söyleyerek yargı yolunun açılabileceğini duyurdu.

Bakan Tunç'tan dokunulmazlık açıklaması: 'Vekiller terörü desteklerse...'
Ekleme: 26.12.2023 - 12:14 Güncelleme: 26.12.2023 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Bakan Tunç'tan dokunulmazlık açıklaması: 'Vekiller terörü desteklerse...'
Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle;

İki gün önce milleti derinden üzüntüye boğan şehitlerimiz oldu. Hain PKK terör örgütünün saldırılarında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütleriyle mücadelemiz kesintisiz, kararlı bir şekilde devam edecek.

DOKUNULMAZLIK DOSYALARI TERÖR PROPAGANDASIYLA ALAKALI

Terörün konuşulduğu bir yerde maalesef yaşam hakkından söz etmek mümkün değil. Milletimizden yetki alan vekilin terörle mücadele noktasında devletimizin, milletimizin yanında olması gerekir. Vekiller terörü desteklerse konu yargıya gelir.

800 dokunulmazlık dosyasının büyük bir bölümü de terör propagandasıyla alakalı.

DEM PARTİ'NİN GENÇLİK KOLLARINA SORUŞTURMA

DEM Parti'nin Diyarbakır'daki gençlik kollarıyla ilgili soruşturma açıldı. Mahkemeye sevkler söz konusu olabilecektir. Hep beraber oradaki süreci de takip edeceğiz.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLUNUN KAZASI

Adli Tıp'tan rapor geldi. Araç sürücüsünün adli kusurlu olduğu, motosikletli kuryenin tali kusurlu olduğu raporu geldi. Bu raporlar çerçevesinde dava açılacaktır. Hiç şüpheniz olmaz. Vatandaşımızın hakkını yargımız, hukukumuz elbet koruyacaktır. En yakın zamanda ilgili şahıs gelip ifadesini verecektir.

CAN ATAKLI'NIN ŞEHİT AİLELERİNE HAKARETLERİ

Şehit babamıza yönelik ifadeleri kabul etmek mümkün değil. Gerekli soruşturma başlatıldı, süreci bekliyoruz. Şehitlerimize yönelik özellikle terör propagandası yapan, suçluyu öven paylaşımlar var. Bu bağlamda 15 ilde 55 kişi hakkında açılan soruşturma var. Bunların 26'sının yurt dışında olduğu tespit edildi. Diğerlerinin yurt içinde olduğu tespit edildi, bunların 3'ü tutuklandı.
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