Ankara'da başıboş köpek saldırısına uğrayan minik Tunahan'dan haber var: Sağlık durumu nasıl?

7 Aralık Perşembe Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde okula gitmek için çıkan ve okulun arkasındaki boş arazide çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan küçük Tunahan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.Saldırı sonucunda ciddi yaralar alan Tunahan için yapılan tedavi süreci, Hacettepe Üniversitesi'nde devam ediyor. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilecek olan seri ameliyatlar, Tunahan'ın sağlığına kavuşması için önem arz ediyor.Başkentte sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Tunahan'ın ilk sözleri ise herkesi duygulandırdı.Hayati riski atlatan, HÜ İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde yoğun bakımdaki süreci tamamlanan ve solunum cihazından ayrılan ilkokul 4. sınıf öğrencisinin Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'nda tedavisine devam ediliyor.Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Tunahan seri ameliyatlara alınacak. Çocuğa bu sürecin ardından da fonksiyon geri kazanımı için rehabilitasyona programı uygulanacak.