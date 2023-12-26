Afyonkarahisar'da şehit cenazesinde DEM Parti'ye pankartlı tepki

Kahraman şehitler için cenaze törenleri düzenleniyor.Gözyaşlarının sel olduğu cenazelerde, şehit yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.Aynı zamanda teröre ve destekçilerine tepkiler gösterildi.Bunlardan biri de kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesinde oldu.Şehit Günay'ın aziz naaşı Afyonkarahisar'a götürüldü. Baba ocağında acılı bekleyiş sürerken köy sakinleri, bir eve pankart asarak hem acılarını hem de teröre olan tepkilerini dile getirdi.Birçok ev gibi Türk bayrağının dalgalandığı eve, 'Siz DEM'lenirken biz şehit verdik' yazılı pankart asıldı.Söz konusu pankart sosyal medyada gündem oldu.