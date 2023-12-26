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32 ilde teröristlere darbe: 208 şüpheli yakalandı

32 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen KAHRAMANLAR-36 operasyonlarında 208 şüpheli yakalandı.

32 ilde teröristlere darbe: 208 şüpheli yakalandı
Ekleme: 26.12.2023 - 10:37 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
32 ilde teröristlere darbe: 208 şüpheli yakalandı
32 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen KAHRAMANLAR-36 operasyonlarında 208 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen KAHRAMANLAR-36 operasyonlarında 208 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyona ait detayları açıklarken, 'Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

208 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde düzenlenen 'KAHRAMANLAR-36' Operasyonları kapsamında; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van olmak üzere toplam 32 ilde;

Bölücü Terör Örgütüne örgütüne üye olan ve faaliyetlerde bulunan,

Örgütünün şehir merkezilerinde gençlik yapılanması içerisinde olan,

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan,

Terör örgütüne finans sağlayarak örgüt adına faaliyet gösteren 208 şüpheli yakalandı.
'
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek'

32 ilde teröristlere darbe: 208 şüpheli yakalandı

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