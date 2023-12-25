Zonguldak'ta kan donduran olay! Tecavüz ettiği bebek kurtarılamadı: Müebbet hapse çarptırıldı...

Zonguldak'ta korkunç bir olay yaşandı.Çaycuma ilçesinde meydana gelen olayda, Furkan Sevinç isimli şahıs, Meryem Ö.'ye (38) ait evde kaldı.Ertesi gün Meryem Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete gitti. Bu sırada Sevinç, evdeki Nisanur Ö. isimli minik bebeğe cinsel istismarda bulundu.İstismara dayanamayan bebek bayıldı. Bunun üzerine Sevinç, bebeği ayıltmak için havaya atıp, tokatladı.Bebek kendine gelmeyince Sevinç, yürüyerek hastaneye götürdü. Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü.Muayenenin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Sevinç, yakalandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen bebek, kurtarılamadı.Şehir mezarlığına defnedilen bebeğin cenazesine, aileden kimse katılmadı. Nisanur bebeğin ölümü ile ablası R.Ö.'nün fuhşa zorlandığı ve cinsel istismara uğradığı iddiasıyla yürütülen soruşturma dosyaları ayrıldı.Bebeğin ölümü ve cinsel istismarı nedeniyle görülen davanın Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Furkan Sevinç, SEGBİS aracılığı ile katıldı.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kurum avukatı ile sanığın avukatı, salonda hazır bulundu.Anne Meryem Ö. ise duruşmaya katılmadı. Kapalı olarak görülen duruşmada, sanık Sevinç'in son sözü soruldu. Sevinç, 'Bana vicdanınız rahatsa, ceza verin' dedi.Mahkeme heyeti, Sevinç'i 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra Sevinç'e, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan üst sınırdan 30 yıl hapis cezası verildi.Sevinç, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraat etti. Karar sonrası Sevinç, 'Sonuç olarak benim cezam nedir?' diye sordu. Mahkeme başkanı, sanığın cezasını bir kez daha tekrarladı ve duruşma sona erdi.