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Zonguldak'ta kan donduran olay! Tecavüz ettiği bebek kurtarılamadı: Müebbet hapse çarptırıldı...

Çaycuma ilçesinde Furkan Sevinç isimli cani, Nisanur Ö. isimli bebeğe cinsel istismarda bulundu. Bayılan bebeği ayıltmak için tokatlayan ve ölümüne neden olan Sevinç, aldığı ceza ile hapisten çıkamayacak.

Ekleme: 25.12.2023 - 14:24 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:29 / Editör: Ozge Selin
Zonguldak'ta kan donduran olay! Tecavüz ettiği bebek kurtarılamadı: Müebbet hapse çarptırıldı...Zonguldak'ta korkunç bir olay yaşandı.

Çaycuma ilçesinde meydana gelen olayda, Furkan Sevinç isimli şahıs, Meryem Ö.'ye (38) ait evde kaldı.

Bebeğe tecavüz etti

Ertesi gün Meryem Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete gitti. Bu sırada Sevinç, evdeki Nisanur Ö. isimli minik bebeğe cinsel istismarda bulundu.

İstismara dayanamayan bebek bayıldı. Bunun üzerine Sevinç, bebeği ayıltmak için havaya atıp, tokatladı.

Kendisini 'dayı' olarak tanıttı

Bebek kendine gelmeyince Sevinç, yürüyerek hastaneye götürdü. Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü.

Bebek, hayatını kaybetti

Muayenenin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Sevinç, yakalandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen bebek, kurtarılamadı.

Şehir mezarlığına defnedilen bebeğin cenazesine, aileden kimse katılmadı. Nisanur bebeğin ölümü ile ablası R.Ö.'nün fuhşa zorlandığı ve cinsel istismara uğradığı iddiasıyla yürütülen soruşturma dosyaları ayrıldı.

Zonguldak'ta kan donduran olay! Tecavüz ettiği bebek kurtarılamadı: Müebbet hapse çarptırıldı...

'Vicdanınız rahatsa, ceza verin'

Bebeğin ölümü ve cinsel istismarı nedeniyle görülen davanın Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Furkan Sevinç, SEGBİS aracılığı ile katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kurum avukatı ile sanığın avukatı, salonda hazır bulundu.

Anne Meryem Ö. ise duruşmaya katılmadı. Kapalı olarak görülen duruşmada, sanık Sevinç'in son sözü soruldu. Sevinç, 'Bana vicdanınız rahatsa, ceza verin' dedi.

Müebbet hapis cezası

Mahkeme heyeti, Sevinç'i 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra Sevinç'e, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan üst sınırdan 30 yıl hapis cezası verildi.

Sevinç, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraat etti. Karar sonrası Sevinç, 'Sonuç olarak benim cezam nedir?' diye sordu. Mahkeme başkanı, sanığın cezasını bir kez daha tekrarladı ve duruşma sona erdi.
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