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Ülke genelinde ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanacak: 'Ortak yazılı sınavlar' başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, ortaokul 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için yarın, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için ortak yazılı sınav yapılacak. Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlıkça, ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. İşte sınavlarla ilgili detaylar...

Ekleme: 25.12.2023 - 11:49 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Ülke genelinde ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanacak: 'Ortak yazılı sınavlar' başlıyorMilli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için yarın, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık'ta ülke genelinde ortak yazılı sınav yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmişti.

Bu kapsamda, ülke genelindeki ilk ortak yazılı sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için yarın, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Bakanlıkça hazırlanan sorular, sınav günü okullara teslim edilecek ve sınav okul tarafından yapılacak. Sınav sonrası öğrenci cevap kağıtları değerlendirilmek üzere, il ölçme değerlendirme merkezlerine gönderilecek.

Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlıkça, ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak.

Ülke genelinde ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanacak: 'Ortak yazılı sınavlar' başlıyor

3 farklı ortak yazılı sınav yapılacak

Bu kapsamda, ortaokul ve liselerde, "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" olmak üzere 3 farklı ortak yazılı sınav yapılacağı açıklanmıştı.

Yönetmelik gereğince, Bakanlık, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını, "ülke genelinde ortak yazılı sınav" olarak düzenleme kararı almıştı.

Ülke genelinde ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanacak: 'Ortak yazılı sınavlar' başlıyor

"Zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacak"

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, ortak sınav uygulamasına geçişle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Buna göre, ortak sınavlarla yeni sınav uygulaması getirilmeyecek. Sorular, Bakanlıkça ücretsiz olarak dağıtılan ders kitapları esas alınarak hazırlanacak.

Ülke veya il ve ilçe genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacak ve öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılacak.

Eksik öğrenme görülen konu ve kazanımlar için ders içerisinde telafi değerlendirmeleri yapılacak. Ancak gerek ülke geneli gerek il ve ilçe geneli ortak sınavlarda öğrencilerin sıralanması, okulların karşılaştırılması gibi uygulamalardan kaçınılacak.

Asıl amaç, eğitim müfredatının uygulanmasında birlik sağlamak ve öğrencilerin geçerli, güvenilir ölçme araçları ile değerlendirilmesine olanak sağlamak olacak. Ülke, il veya ilçe geneli ortak sınavların sonucuna göre öğrenci toplu listeleri yayınlanmayacak. Okullar arası karşılaştırmalı veri çıkarılamayacak.

Ülke genelinde ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanacak: 'Ortak yazılı sınavlar' başlıyor

Katılamayan öğrencilere mazeret sınavı yapılacak

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak.

Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.

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