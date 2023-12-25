Terör örgütü PKK/YPG'nin hamisi ABD'den şehitlerimiz için ikiyüzlü paylaşım

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 askerimiz şehit oldu. Türkiye şehitlerini uğurlarken, 2024 savunma bütçesinin terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalanacağı Suriye bölümüne 156 milyon dolar tahsis eden ABD'den taziye mesajı geldi.Pençe Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK'nın alçak saldırısı sonucu şehit olan 12 asker için ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;'ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 22-23 Aralık tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerine acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız.'Bu açıklama, ABD'nin 2024 savunma bütçesinde PKK'ya ayrılan fonu akıllara getirdi.Beyaz Saray'a gönderilen 2024 savunma bütçesinde ağırlıklı olarak PKK/YPG'nin faydalandığı, Suriye'ye ayrılan fon, 2023'e kıyasla 9 milyon dolar azaltılarak 2024 yılı için 156 milyon dolar olarak belirlendi.Geçen yıl 322 milyon dolar tahsis edilen Irak bölümüne ise bu yıl 242 milyon dolar ayrıldı. DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye'de mücadele fonu kapsamında 2024 mali yılı için toplam 398 milyon dolar tahsis edildi.Söz konusu savunma bütçesinde bu fonun, ABD'nin 'Suriye Demokratik Güçleri (SDG)' adıyla andığı PKK/YPG'ye 'DEAŞ'la mücadele ve DEAŞ'lı tutukluları belli hapishanelerde tutması' gibi sebeplerle tahsis edildiği belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasının ardından savunma bütçesinin yasalaşması bekleniyor.