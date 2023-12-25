TEM'de korkunç kaza! Tır bariyerlere girdi, sürücü araçta sıkıştı...

Pendik'te yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi...Edirne'ye seyir halinde olan Seyran Demir yönetimindeki kuruyemiş yüklü tır, Mecidiye Kavşağı'nda kontrolden çıktı.Kontrolden çıkan tır, bariyerlere saplandı. Kaza sonucu tır şoförü Servan Demir tırın içinde sıkışarak yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tır şoförü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı tır şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Tır, olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.