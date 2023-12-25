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TEM'de korkunç kaza! Tır bariyerlere girdi, sürücü araçta sıkıştı...

TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan kuruyemiş yüklü tırın yol ayrımındaki levhanın olduğu bariyere girmesi sonucu sürücü yaralanırken, araç ise hurdaya döndü.

Ekleme: 25.12.2023 - 09:41 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
TEM'de korkunç kaza! Tır bariyerlere girdi, sürücü araçta sıkıştı...Pendik'te yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi...

Edirne'ye seyir halinde olan Seyran Demir yönetimindeki kuruyemiş yüklü tır, Mecidiye Kavşağı'nda kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan tır, bariyerlere saplandı. Kaza sonucu tır şoförü Servan Demir tırın içinde sıkışarak yaralandı.

TEM'de korkunç kaza! Tır bariyerlere girdi, sürücü araçta sıkıştı...

Tır şoförünü itfaiye ekiplerinin çabası kurtardı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tır şoförü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı tır şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEM'de korkunç kaza! Tır bariyerlere girdi, sürücü araçta sıkıştı...

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Tır, olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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