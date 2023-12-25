Sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hakkında skandal sözler... O şüpheli ve arkadaşı gözaltına alındı!

Türkiye'nin konuştuğu olay dün İstanbul Bakırköy'de yaşandı. 83 milyon şehitlerine ağlarken, sokak röportajında skandal ifadeler kullanan iki genç, büyük tepki aldı. Öyle ki İstanbul Bakırköy Meydanı'nda dün öğle saatlerinde bir sokak röportajı yapıldı.Bir şahsın 'Bu devlet teröristtir' cümlesini kurduğu anlar, herkesn tepkisi aldı. Cümleyi ısrarla savunan gencin yanındaki arkadaşının da kendisine destek verdiği anlar kameralara yansıdı.Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, görüntüler üzerine düğmeye bastı. O röportaja ilişkin isimlerinin Bestamin T. ve Sami Yusuf G. olduğu öğrenilen iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak devletimize ve askerlerimize hakaret eden o şahısların gözaltına alındığı anları paylaştı. Yerlikaya, 'Gereği Yapıldı' notuyla paylaştığı videoda 'Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek.' ifadelerini kullandı.Öte yandan Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesapları üzerinden askerimize ve ordumuza hakaret eden 57 hesap hakkında işlem yapıldığını açıkladı.GEREĞİ YAPILDI -2İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, Ordumuz ve Askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G. isimli şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.Emniyet ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızca; Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı.Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek.#TürkiyeninHuzuru