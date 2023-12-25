Şırnak kar altında! Yollar kapandı, ekipler açmak için uğraşıyor...

Kar yağışının etkisini artırmasının ardından ekipler, gece gündüz esasına göre çalışmaya devam ediyor. 4 koldan karlı yolları açmaya çalışan ekipler, gece saatlerinde bazı yollarda ulaşımı sağlamaya başladı.

Türkiye'nin batısı sağanak yağış altındayken doğusu ise karla mücadele ediyor.Özellikle Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı adeta hayatı felç etti.İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 grup köy yolunu ulaşıma kapandı.İlçe özel idare ekipleri, yolları açmak için 4 koldan yol açma çalışması başlattı. Karla mücadele çalışmaları gece geç saatlere kadar sürdü. Köy yolları, yoğun çalışma sonucu ulaşıma açıldı.