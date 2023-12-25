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Şehitlere hakaret! Ekşi Sözlük yeniden kapatıldı

Şehit düşen askerlerimiz ve şehit babasına yönelik hakaret dolu paylaşımların ardından Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi.

Şehitlere hakaret! Ekşi Sözlük yeniden kapatıldı
Ekleme: 25.12.2023 - 09:18 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Şehitlere hakaret! Ekşi Sözlük yeniden kapatıldı
Türkiye, hafta sonu gelen şehit haberiyle yasa boğuldu.

12 Mehmetçik, hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düştü.

Şehit düşen askerlerimizin fotoğrafları ve hikayeleri sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Bu yerlerden biri de Ekşi Sözlük oldu.

Geçtiğimiz dönemlerde yine toplumsal olaylarla ilgili tepki çeken ifadelerin kullanıldığı platformda şehitlerimiz hedef alındı.

Şehitlerimize ve şehit babasına yönelik çirkin ifadeler tepki çekti

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından, 'Oğlum şehit oldu ne mutlu bana' şeklinde paylaşım yaptı.

Şehit babasının paylaşımına hakaretler savuran bazı kullanıcılar yine şehitlerimize yönelik, 'Sanki söyleyecek başka sözü var. Acılıymış, yastaymış... Ne diyebilir ki, ektiğimi biçiyorum mu diyecekti.', 'Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden.', 'Acımasız mı geldi? Beter olmadıklarına dua etsinler.' gibi ifadeler kulladı.

Yapılan yorumlar kısa sürede büyük tepki toplarken başsavcılık harekete geçti.

Başsavcılık harekete geçti: Soruşturma başlatıldı

Ekşi Sözlük'te şehitlerimiz aleyhine paylaşım yapan kişilere yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir.' dedi.

Şehitlere hakaret! Ekşi Sözlük yeniden kapatıldı

Engellendi

Başlatılan soruşturmayla birlikte Antalya'da harekete geçen ekipler, paylaşımları yaptığı belirlenen O.K.'yı gözaltına aldı.

Bu gelişmelerin ardından Ekşi Sözlük'e yönelik bir erişim engeli kararı daha verildi.

Ekşi Sözlük, "Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime engellendi.
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