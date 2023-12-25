Şehit Semih Yılmaz'ın ağabeyi kardeşinin tabutunu bırakmadı

Türkiye, kahraman şehitlerini son yolculuğuna uğurladı.Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerden biri de Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz.23 yaşındaki şehit Yılmaz'ın naaşı, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.Şehidin naaşı, dualar eşliğinde törenin yapılacağı merkez Nur Camii'ne getirildi. Şehidin ailesi, cenazede taziyeleri kabul etti.Annesi, babası, ağabeyi, kız kardeşi şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.Namazın ardından ağabey Mehmet Faruk ve diğer aile bireyleri, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu omuzlayıp, top arabasına kadar taşıdı.Ayakta durmakta güçlük çeken ağabey, kardeşinin tabutunu bir an olsun bırakmadı. Çevredekilerin ve komutanın ısrarına rağmen şehit Yılmaz'ın naaşını taşımaya devam etti.Şehit Yılmaz, gözyaşları arasında dualarla Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.Cenaze törenine askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.