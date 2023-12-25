Şanlıurfa’da eğlence mekânına operasyon: 8 gözaltı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından bir eğlence mekanın düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Viranşehir'de eğlence yeri olarak faaliyet gösteren bir işletmeye yönelik yürütülen çalışma sonucunda yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Yapılan operasyon sonucu; 3 kilo 275 gram metamfetamin, 1 kilo 239 gram esrar, 2.578 adet sentetik hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ve suç sonucu elde edilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler Jandarma karakoluna götürüldü.