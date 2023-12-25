Pençe şehidi Çağatay Erenoğlu'nun babasının sözleri yürekleri dağladı

Türkiye'nin gündeminde 12 kahraman şehit var...Terör örgütleriyle mücadelesini sürdüren Mehmetçik, yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarına devam ediyor.Operasyonlar sırasında teröre geçit vermeyen 12 Türk askeri, vatan uğruna şehit düştü.Kahramanlardan biri de şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu...Erenoğlu'nun hikayesi kısa süre önce ortaya çıkmış ve yürekleri dağlamıştı.Şehir Erenoğlu'nun daha önce gazi olduğu öğrenildi.2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp, gazi olduğu ve tedavisi biter bitmez yeniden göreve koştuğu ortaya çıktı.Öte yandan Erenoğlu'nun evli ve iki çocuk babası olduğu da bildirildi.Şehit babasının ise yaptığı açıklama, bir kez daha hüzne boğdu.Acılı baba, şu ifadeleri kullandı:'3 gün önce görüştük. Her seferinde 'Ben şehit olacağım' dedi. Annesine, bana ben şehit olacağım derdi ve muradına erdi.'