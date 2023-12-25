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Müge Anlı’da arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık’tan kaybolan Mustafa Hakkulu’nun dere yatağında başından tabancayla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına katılan İsa Dumlu, Mustafa Hakkulu’nu otomobilde tabancayla öldürdüğünü itiraf etti.

Ekleme: 25.12.2023 - 12:52 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Müge Anlı’da arkadaşını öldürdüğünü itiraf ettiÖnceki akşam ilçeye bağlı Postkabasakal Mahallesi'nde evine giden çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin, 13 Aralık'tan kaybolan ve aranan Mustafa Hakkulu'na ait olduğu tespit edildi.

Başından tabancayla vurulduğu saptanan Hakkulu'nun cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayı haber alan yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü. Savcının incelemesinin ardından Hakkulu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Müge Anlı’da arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti

BEN ÖLDÜRDÜM

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan aile Mustafa Hakkulu'nun bir an önce bulunmasını istemişti. Programa katılan İsa Dumlu, arkadaşı olan Mustafa Hakkulu'nu otomobilde tabancayla öldürdüğünü itiraf etti. Polis, programa giderek Dumlu'yu gözaltına aldı.

Canlı yayında cinayeti itiraf eden İsa Dumlu, kan donduran olayı şöyle anlattı: Kendisiyle buluştuk. Ben aradım. Beraber takılalım dedim. Ailevi sorunlarım vardı.

Sonra o aracını bıraktı. Benim arabama bindi. Biraz dolandık. Alkol aldık. Sonra yolun kenarına çektim.

Ben telefonla uğraşırken eşimin fotoğraflarını gördü. Eşime ağza alınmayacak şekilde laf söyledi ben de dayanamadım.

İSA DUMLU: ÇEKTİM VURDUM
Ne söylediğini söylemek istemiyorum. Silah benimdi ruhsatsızdı... Silah aracımdaydı. Çektim vurdum. Ne diyorsun sen dedim ısrarla konuşunca vurdum.

MÜGE ANLI: KÖPRÜDEN Mİ ATTIN?
Müge Anlı, "Bu cinayet arabada mı işlendi? Sonra köprüden mi attın?" sorusunu sordu.

"YALAN SÖYLÜYOR MÜGE HANIM!"
İsa ise "Evet" yanıtını verdi. O anlarda gözyaşlarına boğulan Seher ise "Yalan söylüyor Müge Hanım, kesin bunun Bengül ile ilişkisi vardı" diye konuştu.

BENGÜL: ÇOCUKLARIN İÇİN GERİ DÖN...
Eski eşi Mustafa Hakkulu'yu defalarca aldattığı öne sürülen Bengül Güvenç, "Ben seni affediyorum. Geri dön. Çocukların için dön" demişti...

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