MHP Lideri Devlet Bahçeli: Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum
DEM Partililer konuşurken TBMM Genel Kurulu salonundan ayrılan MHP Lideri Devlet Bahçeli, 'CHP'yi de takip etmeyeceğim, Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum' dedi.
TBMM Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler için TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.
Oturumda 2024 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmeleri takip etmek için Genel Kurul'a geldi.
BAHÇELİ'DEN DEM PARTİ VE CHP'YE TEPKİ
Bahçeli, oturumda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekili konuşma yaparken Genel Kurul'dan ayrıldı.
Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, CHP'yi de takip etmeyeceğini söyledi. Bahçeli, 'Arkadaşlarım da takip etmeyecek. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum bugün.' dedi.
DEM PARTİ VE CHP TERÖR BİLDİRİSİNİ İMZALAMADI
Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen terör saldırılarında iki günde 12 asker şehit olmuştu.
Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü TBMM'de saldırılarla ilgili AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imzasıyla ortak bildiri yayımlanmıştı. DEM Parti ve CHP ortak bildiriyi imzalamamıştı. CHP, üç grup başkanvekilinin imzasıyla ayrı bir bildiri yayımlamıştı.