MHP Lideri Devlet Bahçeli: Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum

TBMM Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler için TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.Oturumda 2024 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmeleri takip etmek için Genel Kurul'a geldi.Bahçeli, oturumda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekili konuşma yaparken Genel Kurul'dan ayrıldı.Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, CHP'yi de takip etmeyeceğini söyledi. Bahçeli, 'Arkadaşlarım da takip etmeyecek. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum bugün.' dedi.Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen terör saldırılarında iki günde 12 asker şehit olmuştu.Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü TBMM'de saldırılarla ilgili AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imzasıyla ortak bildiri yayımlanmıştı. DEM Parti ve CHP ortak bildiriyi imzalamamıştı. CHP, üç grup başkanvekilinin imzasıyla ayrı bir bildiri yayımlamıştı.