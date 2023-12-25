Meteorolojiden Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerinde Orta Karadeniz'e fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, Orta Karadeniz'de (İnebolu-Bafra arası), rüzgar, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.