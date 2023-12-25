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Kız arkadaşlarının çağırdığı kafeye gittiler kurşuna dizildiler: İşte kan donduran pusunun detayları!

İstanbul Beylikdüzü'nde Bektaş Eren Kaya ve Salih Tutkun iddiaya göre iki genç kızla kafede bir araya geldi. Buluşma sonrası kafeden çıkan Kaya ve Tutkun'a motosikletli bir şahıs ardı ardına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan gençler, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi! Bektaş Eren Kaya'nın babası Mehmet Kaya kan donduran saldırının detayları hakkında bilgi verdi: İki kız önce çağırıp…

Ekleme: 25.12.2023 - 09:46 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Kız arkadaşlarının çağırdığı kafeye gittiler kurşuna dizildiler: İşte kan donduran pusunun detayları!
Kan donduran olay İstanbul Beylikdüzü'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Bektaş Eren Kaya (22) ve Salih Tutkun (27) iddiaya göre yeni tanıştıkları E.T.(18) ve Y.B.(18) ile kafede bir araya geldi.

Buluşma sonrası kafeden çıkan Kaya ve Tutkun'a motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında iki arkadaş, kanlar içerisinde yere yığılırken, motosikletli şüpheliler ise kayıplara karıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tutkun olay yerinde hayatını kaybederken Kaya ise kaldırıldığı hastanede sabaha karşı öldü. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri E.T. Ve Y.B'yi gözaltına aldı.

Kız arkadaşlarının çağırdığı kafeye gittiler kurşuna dizildiler: İşte kan donduran pusunun detayları!

SALDIRI ANI KAMERADA!

Bektaş Eren Kaya'nın 2 kızla sokakta yürüdüğü anlar ve ardından şüpheliler tarafından saldırıya uğradığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Kaya ve yanındaki iki kadın kaldırımda yürüyor.

Kaldırımın sonuna geldiklerinde ise bir motosikletin yanlarına yaklaştığı ve saldırı anında yaşanan kovalamacalar görülüyor. Yaralanan Kaya, bir süre kaldırımda yürüdükten sonra önce yere oturuyor sonrasında ise hayatını kaybediyor.

Kız arkadaşlarının çağırdığı kafeye gittiler kurşuna dizildiler: İşte kan donduran pusunun detayları!

'İKİ KIZ ÇAĞIRIYORLAR SONRA DA…'
Mehmet Kaya, 'En son 4-5 ay önce görüştüm oğlumla, ondan sonra bir daha görüşmedik. Arada sırada telefonla görüşüyorduk. Oğlum bir iş yerinde motokuryelik yapıyordu. Motorla kaza geçirdikten sonra bıraktırdık.

En son bir telefon şirketinde çalışıyordu iki arkadaş. Dün duyduklarımıza göre iki kız Eren ve diğer arkadaşını çağırıyorlar, pusuya düşürüyorlar diğer hasımları da vuruyor. Çocukları, buluşmaya kızlar çağırıyor, ondan sonra kızlar kaçıyor. Sonra çocuklara ateş edip öldürüyorlar. Şüpheliler motosikletle gelmişler.

Kız arkadaşlarının çağırdığı kafeye gittiler kurşuna dizildiler: İşte kan donduran pusunun detayları!

Devletimizin bunun önüne geçmesini istiyoruz, bugün benim çocuğum yarın başkasının çocuğu. Çok rahat bir şekilde silahlar bulup, motosiklet çalıp, kask takıp gidip şehrin ortasında gencecik çocukları öldürüyorlar. Suçluların da bir an önce yakalanıp cezalarını en ağır şekilde çekmelerini istiyoruz' dedi.
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