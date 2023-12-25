  • USD: 29,26 - 29,32
  • EURO: 32,24 - 32,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kadir Has Üniversitesi'nde ibadethaneye saygısızlık: Soruşturma başlatıldı

Kadir Has Üniversitesi'nde ibadethanede namaz kılmak isteyen öğrenciler ile bir öğretim görevlisi arasında "ayakkabıyla ibadethaneye girme" tartışması yaşandı. Namaz kılmak için toplanan gençler ayakkabıyla ibadethaneye giren hocaya tepki göstererek dışarıya çıkması gerektiğini söyledi. O tartışma anlarının görüntüsü sosyal medyada yankı uyandırdı. Olayla ilgili üniversiteden bir açıklama geldi. Kadir Has yönetimi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kadir Has Üniversitesi'nde ibadethaneye saygısızlık: Soruşturma başlatıldı
Ekleme: 25.12.2023 - 11:19 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Kadir Has Üniversitesi'nde ibadethaneye saygısızlık: Soruşturma başlatıldı
Kadir Has Üniversitesi'ndeki ibadethanede namaz kılmak isteyen öğrenciler ve bir hoca arasında ‘ayakkabı' tartışması çıktı.

Ayakkabısıyla içeri girdi
Namaz kılmak için gelen öğrencilerin kapı önüne çıkardığı ayakkabılardan rahatsız olan öğretim görevlisi, 'Benim kapımın önünde 18 tane ayakkabı 48 tane çanta olmaması için burada ayakkabılıklar var' diyerek öğrencilerin namaz kıldığı alana ayakkabısıyla girdi.

Kadir Has Üniversitesi'nde ibadethaneye saygısızlık: Soruşturma başlatıldı

'Ben Budistim'
Öğrencilerin tepkisi üzerine 'Arkadaşlar Hristiyanlar da burada ayakkabıyla girebilir değil mi? ben Hristiyanım ben Budistim' cevabını verdi.

'Namazın altı farzından birisi temizlik'
Namaz kılmak için toplanan gençler ayakkabıyla namaz kılınan alana giren hocaya tepki göstererek dışarıya çıkması gerektiğini söyleyerek 'Kadın ve erkeğin ibadethanesi ayrıdır. Namazın içindeki altı farzdan birisi temizliği şart koşar. Necasetten taharet derler. Bir insanın namaz kıldığı yerin temiz olması gerekir' cevabını verdi.

Kadir Has Üniversitesi'nde ibadethaneye saygısızlık: Soruşturma başlatıldı

Öğrenciler güvenliği çağırdı
Öğrencilerin haklı tepkisi üzerine, akademisyen sesini yükselterek gerilimi daha da tırmandırdı.

Öğrenciler, öğretim görevlisinin ibadethaneden çıkarılması için güvenliği çağırdı.

Tüm o anlar ibadethanedeki bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Öğretim görevlisine tepki yağdı
Öğrencilerle öğretim görevlisi arasındaki tartışmanın videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları ibadethaneye saygısızlık yapan öğretim görevlisine tepki gösterdi.

Üniversiteden ilk açıklama: Soruşturma başlatıldı
Kadir Has Üniversitesi söz konusu olayın sosyal medyada gündem olması sonrası bir açıklama yayınladı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'24 Aralık 2023 günü sosyal medyada paylaşılan görüntülere dair inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT'ten nokta operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu!
Netanyahu 3 şart sıraladı: 'Daha azı olmayacak' dedi
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Yılın son Kabinesi yarın toplanacak! İşte masadaki konular! Asgari ücret, terörle mücadele, İsrail'in Gazze'deki zulmü, İsveç...
Şehit Çağatay Erenoğlu'nun acılı eşi cenazede güçlükle ayakta durdu
81 ilde eş zamanlı gıda denetimi! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı
Mehmetçiği şehit eden silahlar İsveç'ten! Skandal detay ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da şehit cenazesinde DEM Parti'ye pankartlı tepki
CHP'nin şehit cenazesine gönderdiği çelengi parçaladılar: Burada ne işi var! Kaldırın bunu
Bakan Tunç'tan dokunulmazlık açıklaması: 'Vekiller terörü desteklerse...'
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Kazakistan'da ANKA-S heyecanı: Türk savunma sanayisi Kazak ordusuna güç verecek
Merdan Yanardağ'dan skandal! Şehit yakınlarına tehdit savurdu: CHP'liler cami avlularına gelirse oralara giremezsiniz
Katil İsrail’den yeni işkence! Gazzeli çocukları yarı çıplak soyup…
Doğu Karadeniz'de petrol heyecanı! Barbaros Hayrettin Paşa gemisi gün sayıyor
32 ilde teröristlere darbe: 208 şüpheli yakalandı
İsrail’de kırmızı alarm! Üst düzey yetkilinin ölümü kaos yarattı: Siyonistler bedelini ödeyecek!
İsrail’in infaz raporları dehşete düşürdü: Yüzyılın en yüksek sivil kayıp oranı!
Ermeniler için ağıt yakan Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin Mehmetçik'i hedef aldı
Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü
Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Sakın çöpe atmayın: Kabuğu kendinden 70 kat daha faydalı milyonlarca antioksidan içeriyor

Sakın çöpe atmayın: Kabuğu kendinden 70 kat daha faydalı milyonlarca antioksidan içeriyor

Pişirirken köpürüyorsa sakın tüketmeyin: Kestane diye hayvan yemi yiyor olabilirsiniz!

Pişirirken köpürüyorsa sakın tüketmeyin: Kestane diye hayvan yemi yiyor olabilirsiniz!

Kredi kartı sahiplerine 'para puan' uyarısı: Milyonlarca lira 1 Ocak'ta silinebilir

Kredi kartı sahiplerine 'para puan' uyarısı: Milyonlarca lira 1 Ocak'ta silinebilir

En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri

En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri

Hasadı tam 150 bin lira: Çiftçilerin yeni gözdesi!

Hasadı tam 150 bin lira: Çiftçilerin yeni gözdesi!