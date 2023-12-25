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KAAN Gök Vatan ile buluşacak: Son iki gün! Ses hızının 1.8 kat üzerine çıkabilecek

Türkiye'de bir hayal daha gerçek oluyor. Türkiye’nin yeni nesil yerli ve milli savaş uçağı KAAN Gök Vatan'a kavuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde savunma sanayisinde zirveye oturmayı hedefleyen Türkiye, beşinci nesil jet muharip uçak üreten ülkeler arasına katılacak.

KAAN Gök Vatan ile buluşacak: Son iki gün! Ses hızının 1.8 kat üzerine çıkabilecek
Ekleme: 25.12.2023 - 12:43 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
KAAN Gök Vatan ile buluşacak: Son iki gün! Ses hızının 1.8 kat üzerine çıkabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma sanayisindeki "tam bağımsızlık" hedefi meyvelerini vermeye devam ediyor. Yıllardır süre gelen ambargoları Türkiye kendi ürettiği yerli ve milli uçakları ile delmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda KAAN sahip olduğu özellikleriyle birlikte birçok alanda ABD için tam bir fiyaskoya dönüşen F-35'i gölgede bırakacak.

SON İKİ GÜN
Türkiye'nin gökyüzündeki yüz akı olacak olan KAAN, 27 Aralık'ta gök vatandaki yerini alması planlanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN 17 Mart'ta hangardan çıkarak pist başı yaptı. Geride kalan 9 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı.

KAAN Gök Vatan ile buluşacak: Son iki gün! Ses hızının 1.8 kat üzerine çıkabilecek

SES HIZININ 1,8 KAT ÜZERİNE ÇIKABİLECEK
Tamamen yerli ve milli üretim olan KAAN'ın tasarım ve imalatıyla kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Öte yandan maksimum 55 bin fite kadar çıkabilecek olan KAAN, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabilecek. KAAN çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmeve elektronik harp kabiliyeti ile dikkat çekiyor.

KAAN Gök Vatan ile buluşacak: Son iki gün! Ses hızının 1.8 kat üzerine çıkabilecek

İHA'LARLA BİR TAKIM OLACAK
KAAN ayrıca yapay zeka ağırlıklı kullanımıyla birlikte, İHA ve SİHA'lara komuta ederek filo yönetmesi ve hava muharebesinde Türk Hava Kuvvetleri’ne yeni imkân ve kabiliyetler sağlaması amaçlanıyor.
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