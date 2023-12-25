İstanbul'da yıkım sırasında bina caddeye çöktü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın kontrollü yıkımı yapılıyordu.Ekipler boşaltılan binada çalışmaya başladı. İş makinesiyle yıkım yapılırken, bir yandan da çevrede toz yayılmaması için vidanjörle su sıkılıyordu.Binanın kolonları kırılırken çökme meydana geldi. 6 katlı bina caddeye doğru yıkıldı. O sırada yoldan geçenler büyük tehlike atlattı.Ölen ya da yaralananın olmadığı olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kontrollü yıkım sırasında yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.