  • USD: 29,26 - 29,32
  • EURO: 32,24 - 32,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İnsanlık için büyük tehdit kapıda! Hükümetlere çağrı: Tedavisi yok gittikçe yayılıyor

Bilim adamları, geçtiğimiz sene ABD'de yüzlerce hayvanın telef olmasına neden olan 'zombi geyik hastalığı' konusunda adeta alarm verdi. Geyiklerde nadir görülen ve ölümcül bir hastalık olan ‘zombi geyik hastalığı'nın, insanlara da geçme ihtimali üzerine ciddi uyarılarda bulundu. İnsanlar için 'yavaş ilerleyen bir felaket' olduğu belirtilen bu hastalığa karşı hükümetlere 'hazırlıklı olma' çağrısı yapıldı. Peki, zombi geyik hastalığı nedir, ilk olarak nerede görüldü, nasıl bulaşıyor, belirtileri neler? İşte 'zombi geyik hastalığı'na dair tüm detaylar...

Ekleme: 25.12.2023 - 15:27 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
İnsanlık için büyük tehdit kapıda! Hükümetlere çağrı: Tedavisi yok gittikçe yayılıyor
Geçtiğimiz yıl, ABD'nin kuzey eyaletlerinden Wyoming'deki Yellowstone parkında, geyiklerde zombi hastalığı görülmeye başladı.

İnsanlık için büyük tehdit kapıda! Hükümetlere çağrı: Tedavisi yok gittikçe yayılıyor

Zombi geyik hastalığı nedir?
Zombi Geyik hastalığı olarak tanımlanan bu 'zombi virüsü' hayvanları salyalı, uyuşuk, tökezleyen ve boş bakar bir halde bırakan kronik zayıflama hastalığı (Chronic Wasting Disease/CWD) olarak biliniyor.
Genellikle sığırlar için ölümcül olan hastalık, merkezi sinir sistemini enfekte ediyor ve hayvanlarda agresif semptomlar ve koordinasyon eksikliğine neden oluyor.

CWD, ABD'nin Wyoming eyaletinde 800 geyik, Kanada geyiği ve sığında görüldü.

İnsanlık için büyük tehdit kapıda! Hükümetlere çağrı: Tedavisi yok gittikçe yayılıyor

İnsanlık için yavaş ilerleyen bir felaket
1995'ten bu yana 178 insan ölümü ise bu hastalığın insan varyantına bağlandı.

Uzmanlar hastalığın 'yavaş ilerleyen bir felaket' olduğu uyarısında bulundu ve devletleri hastalığın insanlara yayılma ihtimaline karşı hazırlanmaya çağırdı.

Bir gecede çığırından çıkabilir
CWD araştırmacısı Dr. Cory Anderson, The Guardian'a, 'Britanya'daki deli dana hastalığı salgını, örneğin çiftlik hayvanlarından insanlara yayılma olayı gerçekleştiğinde işlerin bir gecede nasıl çığırından çıkabileceğinin örneğini sundu' dedi ve ekledi:

'Hazırlıklı olunmalı'
'Benzer bir şeyin meydana gelme potansiyelinden bahsediyoruz. Kimse bunun kesinlikle gerçekleşeceğini söylemiyor ancak insanların hazırlıklı olması önemli.'

İnsanlık için büyük tehdit kapıda! Hükümetlere çağrı: Tedavisi yok gittikçe yayılıyor

Yüzeylerde yıllarca kalabilir
CWD bir ortama bulaştıktan sonra ortadan kaldırılması son derece zordur. Toprakta ya da yüzeylerde yıllarca kalabilir ve bilim insanları dezenfektanlara, formaldehite, radyasyona ve 600 santigrat derecede yakmaya karşı dirençli olduğunu belirtiyor.

Wyoming'deki zombi geyiği salgını haberi, ABD'li biyoteknoloji şirketi Ginkgo Bioworks'un hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların 2050 yılında 2020 yılına kıyasla 12 kat daha fazla insanı öldürebileceği uyarısında bulunmasının ardından geldi.

İnsanlık için büyük tehdit kapıda! Hükümetlere çağrı: Tedavisi yok gittikçe yayılıyor

Zombi Geyik hastalığı neden yayılıyor?
Şirket, yayılma olarak bilinen zoonotik hastalıkların neden olduğu salgınların, küresel ısınma ve ormansızlaşma nedeniyle gelecekte daha sık görülebileceğini söyledi.

Grubun araştırmasına göre, 1963 ile 2019 yılları arasında salgın hastalıklar her yıl neredeyse yüzde 5, ölümler ise yüzde 9 oranında arttı.

Tedavi edilemez: Yok etmek mümkün değil
Dr. Cory Anderson 'Her zaman ölümcül, tedavi edilemez ve son derece bulaşıcı bir hastalıkla karşı karşıyayız. Ne bulaştığı hayvanlardan ne de kirlettiği ortamdan onu yok etmenin etkili ve kolay bir yolunun olmaması da endişemizi artırıyor.'



Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT'ten nokta operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu!
Netanyahu 3 şart sıraladı: 'Daha azı olmayacak' dedi
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Yılın son Kabinesi yarın toplanacak! İşte masadaki konular! Asgari ücret, terörle mücadele, İsrail'in Gazze'deki zulmü, İsveç...
Şehit Çağatay Erenoğlu'nun acılı eşi cenazede güçlükle ayakta durdu
81 ilde eş zamanlı gıda denetimi! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı
Mehmetçiği şehit eden silahlar İsveç'ten! Skandal detay ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da şehit cenazesinde DEM Parti'ye pankartlı tepki
CHP'nin şehit cenazesine gönderdiği çelengi parçaladılar: Burada ne işi var! Kaldırın bunu
Bakan Tunç'tan dokunulmazlık açıklaması: 'Vekiller terörü desteklerse...'
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Kazakistan'da ANKA-S heyecanı: Türk savunma sanayisi Kazak ordusuna güç verecek
Merdan Yanardağ'dan skandal! Şehit yakınlarına tehdit savurdu: CHP'liler cami avlularına gelirse oralara giremezsiniz
Katil İsrail’den yeni işkence! Gazzeli çocukları yarı çıplak soyup…
Doğu Karadeniz'de petrol heyecanı! Barbaros Hayrettin Paşa gemisi gün sayıyor
32 ilde teröristlere darbe: 208 şüpheli yakalandı
İsrail’de kırmızı alarm! Üst düzey yetkilinin ölümü kaos yarattı: Siyonistler bedelini ödeyecek!
İsrail’in infaz raporları dehşete düşürdü: Yüzyılın en yüksek sivil kayıp oranı!
Ermeniler için ağıt yakan Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin Mehmetçik'i hedef aldı
Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü
Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Sakın çöpe atmayın: Kabuğu kendinden 70 kat daha faydalı milyonlarca antioksidan içeriyor

Sakın çöpe atmayın: Kabuğu kendinden 70 kat daha faydalı milyonlarca antioksidan içeriyor

Pişirirken köpürüyorsa sakın tüketmeyin: Kestane diye hayvan yemi yiyor olabilirsiniz!

Pişirirken köpürüyorsa sakın tüketmeyin: Kestane diye hayvan yemi yiyor olabilirsiniz!

Kredi kartı sahiplerine 'para puan' uyarısı: Milyonlarca lira 1 Ocak'ta silinebilir

Kredi kartı sahiplerine 'para puan' uyarısı: Milyonlarca lira 1 Ocak'ta silinebilir

En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri

En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri

Hasadı tam 150 bin lira: Çiftçilerin yeni gözdesi!

Hasadı tam 150 bin lira: Çiftçilerin yeni gözdesi!