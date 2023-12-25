İnsanlık için büyük tehdit kapıda! Hükümetlere çağrı: Tedavisi yok gittikçe yayılıyor
Bilim adamları, geçtiğimiz sene ABD'de yüzlerce hayvanın telef olmasına neden olan 'zombi geyik hastalığı' konusunda adeta alarm verdi. Geyiklerde nadir görülen ve ölümcül bir hastalık olan ‘zombi geyik hastalığı'nın, insanlara da geçme ihtimali üzerine ciddi uyarılarda bulundu. İnsanlar için 'yavaş ilerleyen bir felaket' olduğu belirtilen bu hastalığa karşı hükümetlere 'hazırlıklı olma' çağrısı yapıldı. Peki, zombi geyik hastalığı nedir, ilk olarak nerede görüldü, nasıl bulaşıyor, belirtileri neler? İşte 'zombi geyik hastalığı'na dair tüm detaylar...
Geçtiğimiz yıl, ABD'nin kuzey eyaletlerinden Wyoming'deki Yellowstone parkında, geyiklerde zombi hastalığı görülmeye başladı.
Zombi geyik hastalığı nedir?
Zombi Geyik hastalığı olarak tanımlanan bu 'zombi virüsü' hayvanları salyalı, uyuşuk, tökezleyen ve boş bakar bir halde bırakan kronik zayıflama hastalığı (Chronic Wasting Disease/CWD) olarak biliniyor.
Genellikle sığırlar için ölümcül olan hastalık, merkezi sinir sistemini enfekte ediyor ve hayvanlarda agresif semptomlar ve koordinasyon eksikliğine neden oluyor.
CWD, ABD'nin Wyoming eyaletinde 800 geyik, Kanada geyiği ve sığında görüldü.
İnsanlık için yavaş ilerleyen bir felaket
1995'ten bu yana 178 insan ölümü ise bu hastalığın insan varyantına bağlandı.
Uzmanlar hastalığın 'yavaş ilerleyen bir felaket' olduğu uyarısında bulundu ve devletleri hastalığın insanlara yayılma ihtimaline karşı hazırlanmaya çağırdı.
Bir gecede çığırından çıkabilir
CWD araştırmacısı Dr. Cory Anderson, The Guardian'a, 'Britanya'daki deli dana hastalığı salgını, örneğin çiftlik hayvanlarından insanlara yayılma olayı gerçekleştiğinde işlerin bir gecede nasıl çığırından çıkabileceğinin örneğini sundu' dedi ve ekledi:
'Hazırlıklı olunmalı'
'Benzer bir şeyin meydana gelme potansiyelinden bahsediyoruz. Kimse bunun kesinlikle gerçekleşeceğini söylemiyor ancak insanların hazırlıklı olması önemli.'
Yüzeylerde yıllarca kalabilir
CWD bir ortama bulaştıktan sonra ortadan kaldırılması son derece zordur. Toprakta ya da yüzeylerde yıllarca kalabilir ve bilim insanları dezenfektanlara, formaldehite, radyasyona ve 600 santigrat derecede yakmaya karşı dirençli olduğunu belirtiyor.
Wyoming'deki zombi geyiği salgını haberi, ABD'li biyoteknoloji şirketi Ginkgo Bioworks'un hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların 2050 yılında 2020 yılına kıyasla 12 kat daha fazla insanı öldürebileceği uyarısında bulunmasının ardından geldi.
Zombi Geyik hastalığı neden yayılıyor?
Şirket, yayılma olarak bilinen zoonotik hastalıkların neden olduğu salgınların, küresel ısınma ve ormansızlaşma nedeniyle gelecekte daha sık görülebileceğini söyledi.
Grubun araştırmasına göre, 1963 ile 2019 yılları arasında salgın hastalıklar her yıl neredeyse yüzde 5, ölümler ise yüzde 9 oranında arttı.
Tedavi edilemez: Yok etmek mümkün değil
Dr. Cory Anderson 'Her zaman ölümcül, tedavi edilemez ve son derece bulaşıcı bir hastalıkla karşı karşıyayız. Ne bulaştığı hayvanlardan ne de kirlettiği ortamdan onu yok etmenin etkili ve kolay bir yolunun olmaması da endişemizi artırıyor.'