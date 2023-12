İnsanlık için büyük tehdit kapıda! Hükümetlere çağrı: Tedavisi yok gittikçe yayılıyor

Geçtiğimiz yıl, ABD'nin kuzey eyaletlerinden Wyoming'deki Yellowstone parkında, geyiklerde zombi hastalığı görülmeye başladı.Zombi Geyik hastalığı olarak tanımlanan bu 'zombi virüsü' hayvanları salyalı, uyuşuk, tökezleyen ve boş bakar bir halde bırakan kronik zayıflama hastalığı (Chronic Wasting Disease/CWD) olarak biliniyor.Genellikle sığırlar için ölümcül olan hastalık, merkezi sinir sistemini enfekte ediyor ve hayvanlarda agresif semptomlar ve koordinasyon eksikliğine neden oluyor.CWD, ABD'nin Wyoming eyaletinde 800 geyik, Kanada geyiği ve sığında görüldü.1995'ten bu yana 178 insan ölümü ise bu hastalığın insan varyantına bağlandı.Uzmanlar hastalığın 'yavaş ilerleyen bir felaket' olduğu uyarısında bulundu ve devletleri hastalığın insanlara yayılma ihtimaline karşı hazırlanmaya çağırdı.CWD araştırmacısı Dr. Cory Anderson, The Guardian'a, 'Britanya'daki deli dana hastalığı salgını, örneğin çiftlik hayvanlarından insanlara yayılma olayı gerçekleştiğinde işlerin bir gecede nasıl çığırından çıkabileceğinin örneğini sundu' dedi ve ekledi:'Benzer bir şeyin meydana gelme potansiyelinden bahsediyoruz. Kimse bunun kesinlikle gerçekleşeceğini söylemiyor ancak insanların hazırlıklı olması önemli.'CWD bir ortama bulaştıktan sonra ortadan kaldırılması son derece zordur. Toprakta ya da yüzeylerde yıllarca kalabilir ve bilim insanları dezenfektanlara, formaldehite, radyasyona ve 600 santigrat derecede yakmaya karşı dirençli olduğunu belirtiyor.Wyoming'deki zombi geyiği salgını haberi, ABD'li biyoteknoloji şirketi Ginkgo Bioworks'un hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların 2050 yılında 2020 yılına kıyasla 12 kat daha fazla insanı öldürebileceği uyarısında bulunmasının ardından geldi.Şirket, yayılma olarak bilinen zoonotik hastalıkların neden olduğu salgınların, küresel ısınma ve ormansızlaşma nedeniyle gelecekte daha sık görülebileceğini söyledi.Grubun araştırmasına göre, 1963 ile 2019 yılları arasında salgın hastalıklar her yıl neredeyse yüzde 5, ölümler ise yüzde 9 oranında arttı.Tedavi edilemez: Yok etmek mümkün değilDr. Cory Anderson 'Her zaman ölümcül, tedavi edilemez ve son derece bulaşıcı bir hastalıkla karşı karşıyayız. Ne bulaştığı hayvanlardan ne de kirlettiği ortamdan onu yok etmenin etkili ve kolay bir yolunun olmaması da endişemizi artırıyor.'