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Gazze işgalinde hedefleri belli oldu! Katiller ordusu İsrail’den ABD basınına flaş açıklama: Siviller ölse bile…

İsrail Gazze'de akılalmaz vahşetine devam ederken İsrail ordusu ağır darbeler almaya devam ediyor. 21 bine yakın Filistinli sivili Hamas'ı bahane göstererek katleden İsrail, işgal planının yeni ayrıntılarını ABD basınına anlattı. ABD'li Wall Street Journal'a konuşan İsrail ordusu yetkilileri, katliama devam etmek için yeni bahanelerini anlattı.

Gazze işgalinde hedefleri belli oldu! Katiller ordusu İsrail’den ABD basınına flaş açıklama: Siviller ölse bile…
Ekleme: 25.12.2023 - 13:01 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Gazze işgalinde hedefleri belli oldu! Katiller ordusu İsrail’den ABD basınına flaş açıklama: Siviller ölse bile…
İsrail Gazze'de dünya tarihinin en kanlı soykırımlarından birine imza atıyor. Hamas'ı bahane ederek Gazze'ye giren, bölgeyi boşaltmak için tüm sivilleri acımasızca katleden İsrail, soykırımda geri adım atmayacağını bir kez daha açıkladı.

Gazze işgalinde hedefleri belli oldu! Katiller ordusu İsrail’den ABD basınına flaş açıklama: Siviller ölse bile…

KADIN VE ÇOCUKLARIN KATLİ İÇİN YENİ BAHANE

Hava ve kara saldırılarını sürdüren İsrail'in ateşkes çağrılarına kulak tıkadığı bilinirken ABD basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. ABD'li Wall Street Journal gazetesi, İsrail ordusunda (IDF) görev alan ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde saldırıların bitiş tarihine dikkat çekti.

WSJ, pazar günü yayınladığı bir makalesinde göre, üst düzey bir IDF yetkilisi Wall Street Journal'a 'Gazze saldırılarının aylar boyu süreceğini' açıkladı. IDF'nin şu an için birinci önceliğinin güney Gazze'nin kontrolünü ele geçirmek olduğunu söyleyen yetkili, bunun için saldırılarına hız kazandıracaklarını açıkladı.

Gazze işgalinde hedefleri belli oldu! Katiller ordusu İsrail’den ABD basınına flaş açıklama: Siviller ölse bile…

'GAZZE İŞGALİNİ TAMAMLAYACAĞIZ'

Gazze işgalinin ilk günlerinden bu yana Hamas'ı bahane göstererek Filistinli sivilleri katleden İsrail, bir kez daha sivil ölümlerini hedef aldıklarını söyledi.

Uyguladıkları soykırımda kadın, çocuk ve bebekleri gözünü kırpmadan katleden İsrail, gelen uluslararası tepkilere adeta yeni bir kılıf uydurdu. Hamas üyelerinin aslında 'kadın ve çocukları kullandıklarını' iddia eden İsrailli yetkili, bu nedenle bölgede ayrım gözetmeksizin saldırılara devam edeceklerini açıkladı.

Gazze işgalinde hedefleri belli oldu! Katiller ordusu İsrail’den ABD basınına flaş açıklama: Siviller ölse bile…

AYLAR BOYU SÜREBİLİR

Gazze'deki tüm sivil evlerinin silah deposu olarak kullanıldığını iddia eden IDF yetkilisi, önümüzdeki haftalarda sivili yerleşimlere yönelik saldırılarını artıracaklarının da sinyalini verdi. Gazze işgaline başlarken bunun 'kısa süreceğini' düşündüklerini belirten yetkili, direnişler karşılaştıklarını vurguladı.

İşgali tamamlamaya kararlı olduklarını vurgulayan yetkili, saldırılarının aylar boyu süreceğini belirtti.

Gazze işgalinde hedefleri belli oldu! Katiller ordusu İsrail’den ABD basınına flaş açıklama: Siviller ölse bile…

'ÜÇ AŞAMALI ATEŞKES' İDDİASI

Öte yandan Mısır'ın, İsrail'in saldırılarının sürdüğü abluka altındaki Gazze'de 'üç aşamalı ateşkes' ve kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir teklifte bulunduğu iddia edildi. The Times of Israel gazetesinin Suudi Eş-Şark internet sitesine dayandırdığı haberinde, geçen hafta Kahire'de Mısır ile Hamas'ın görüşmelerine katılan bir kaynağa atıfta bulunulduğu belirtildi.

Buna göre ilk aşamada 3 veya 4 haftaya kadar uzatılabilecek şekilde 2 haftalık ateşkesin öngörüldüğü, bu aşamada kadınlar, çocuklar, yaşlı erkekler ve hastalar olmak üzere 40 İsrailli esirin serbest bırakılmasının planlandığı ifade edildi.

Buna karşılık İsrail'in aynı kategoriden alıkoyduğu 120 Filistinliyi serbest bırakması, söz konusu süre boyunca 'ateşkes sağlanması' ve 'İsrail tanklarının Gazze'den çekilerek insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının' hedeflendiği ifade edildi.

Gazze işgalinde hedefleri belli oldu! Katiller ordusu İsrail’den ABD basınına flaş açıklama: Siviller ölse bile…

İkinci aşamada, Filistinli gruplar arasında görüşmeler sağlanarak, 'Batı Şeria ve Gazze'de teknokratik bir hükümetin kurulmasının' ele alınacağı öne sürüldü.

Üçüncü ve son aşamanın ise 'kapsamlı bir ateşkesin' sağlanmasının ardından, Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamının salıverilmesi, buna karşılık sayısı daha sonra belirlenecek şekilde Filistinli esirlerin de serbest bırakılmasını içerdiği belirtildi. Haberde, 'Bu aşamada İsrail, güçlerini Gazze Şeridi'nden çekecek ve bölgenin kuzeyinde yerlerinden edilmiş Gazzelilerin evlerine dönmelerine izin verecek.' ifadelerine yer verildi.


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