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Gazze'den acı haber: BM duyurdu!

BM, Gazze'de yaklaşık iki milyon kişinin ciddi gıda ve su sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Gazze'den acı haber: BM duyurdu!
Ekleme: 25.12.2023 - 10:57 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Gazze'den acı haber: BM duyurdu!
Gazze'de su kaynakları ve sanitasyon çöktüğü için bulaşıcı hastalıklarda artış

BM, Gazze'de yaklaşık iki milyon kişinin ciddi gıda ve su sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Mevcut su kaynaklarının yüzde 96'sının insan tüketimine uygun olmadığı tahmin ediliyor. İsrail güçleri Gazze'nin kuzeyindeki kuyuları ve tuzdan arındırma tesislerini bombaladı.

ŞEHİT SAYISI 20 BİNİ AŞTI
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 424 Filistinli öldürüldü, 54 bin 36 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 153’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 486 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 124 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.
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