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Gazze'de 9 binden fazla Filistinli tedavi edilemediği için öldü

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de sağlık sisteminin çökmesiyle tedavi edilemeyen 9 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ekleme: 25.12.2023 - 17:38 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:39 / Editör: Ozge Selin
Gazze'de 9 binden fazla Filistinli tedavi edilemediği için öldü
Dünya, Orta Doğu'daki insanlık dramına şahitlik ediyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

9 binden fazla Filistinli tedavi edilemediği için öldü

Sevabite, Gazze Şeridi'nde 23 hastanenin İsrail saldırıları nedeniyle hizmet dışı kaldığını belirtti.

Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle ölü sayısının artabileceğine dikkati çeken Sevabite, 9 binden fazla Filistinlinin tedavi edilemediği için hayatını kaybettiğine vurgu yaptı.

Sevabite, Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımların, sağlık sektöründeki ihtiyacın ancak yüzde 2'sine yettiğine dikkati çekerek, İsrail'in 80 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de sağlık sisteminin canlandırılması için günlük 1000 yardım tırının ulaştırılması gerektiğini kaydetti.

Yaralılar bakımsızlıktan can verdi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin kuzeyinde aktif hastanenin kalmaması ve Şifa Tıp Kompleksi'ndeki yetersizlikler nedeniyle yaralıların hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Gazze kentindeki son aktif hastane olan El-Ehli Baptist'in de 19 Aralık'ta hizmet dışı kaldığı duyurulmuştu.

Tıbbi imkanların yetersizliği, yerinden edilen kişilerin hastanelere sığınması ve yaralı sayısının çokluğu nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerde durumun kontrolden çıktığı belirtilmişti.

Sahra hastanesi çağrısı

İsrail saldırıları nedeniyle nüfusun yüzde 85'ine tekabül eden 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği Gazze Şeridi'nde, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı merkezlerdeki kalabalık ve hijyen malzemeleri eksikliğinin bulaşıcı hastalıklara yol açtığı açıklanmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dünya ülkelerine ve uluslararası kuruluşlara sık sık tıbbi malzeme ve sahra hastanesi kurma çağrısını yineliyor.

İsrail'in, yıllarca abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim saldırılarının ardından elektrik ve su tedariki ile yardım ve yakıt girişini kesmesi nedeniyle bölge halkı insani bir felaket yaşıyor.
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