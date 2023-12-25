Gazeteci Can Ataklı şehit ailelerine hakaret içeren sözleriyle gündemde!

Şehit Teğmen Eril Alperen Emir'in cenaze töreninde, aile yakınlarından biri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı tepki göstermişti. Aile üyesi, "Demirtaş inşallah asılacak ve bu ülke ebediyen payidar kalacak. Ayaklarımızın altında ezilsinler inşallah. Demirtaş’a selam söyleyen ayaklarımın altındadır benim. Kim ne derse desin. Benim devletim var Allah binlerce razı olsun. Gidiyorlar PKK’ya FETÖ’ye destek veriyorlar. Allah onların belasını versin." şeklinde sert ifadeler kullanmıştı.

Bugün yayınlanan videoda, gazeteci Can Ataklı, şehit yakınlarına karşı sert ifadeler kullanarak tepki çekti. “Kavala ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum” diyen vatandaş için açıklamalarda bulunan Ataklı, "Mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. Kavala’ya ve Öcalan’a özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söyleme hakkın mı var?" ifadelerini kullandı.