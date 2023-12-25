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Esenyurt tekel cinayetinde aile haberi yapan muhabirden şikayetçi oldu!

Esenyurt’ta tekel bayi saldırısında yaşamını yitiren Batuhan Bayındır’ın ailesi para karşılığında şikayetini geri çekti. Ailenin para karşılığı şikayetten vazgeçmesi ise haberi yapan muhabirin başına kaldı.

Ekleme: 25.12.2023 - 13:55 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:57 / Editör: Ozge Selin
Esenyurt tekel cinayetinde aile haberi yapan muhabirden şikayetçi oldu!Türkiye, geçtiğimiz aylarda İstanbul Esenyurt'ta gerçekleşen silahlı saldırı olayıyla çalkalandı.

Tekel bayiye düzenlenen ve 2 gencin hayatını kaybettiği, 1 gencin de ağır yaralandığı saldırıya ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Hayatını kaybeden gençlerden Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzan’ın ailelerine şikayetlerini geri almaları için para teklif edildi.

Aileler para teklifini geri çevirmedi ve şikayetlerinden vazgeçmeye karar verdi.

3 milyon TL teklif edildi

Bayındır’ın ailesi, 3 milyon TL karşılığında teklifi kabul etti.

Esenyurt tekel cinayetinde aile haberi yapan muhabirden şikayetçi oldu!

Ayrıca paranın yanı sıra aileye 2 ev, bir kamyonet ve bir araba da verildiği iddia edildi.

Aile haberi yapan muhabirden şikayetçi oldu

TV100 muhabiri Rojda Altintaş’ın, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 28 Temmuz’da tekel bayi saldırısında hayatını kaybeden Batuhan Bayındır’ın ailesinin 3 milyon TL karşılığında şikayetleri geri çektiğine ilişkin haberine soruşturma başlatıldı.

Bayındır’ın ailesi, Altıntaş hakkında soruşturmanın gizliliği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

"İşimi yaptım"

Altıntaş yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;

Esenyurt tekel cinayetinde aile haberi yapan muhabirden şikayetçi oldu!

#Esenyurt 'ta tekel bayi saldırısında hayatını kaybedenlerden Batuhan Bayındır'ın ailesinin,'3 milyon lira karşılığında şikayetlerini geri çekti' haberiyle soruşturmanın gizliliğini ihlal etmişiz. Failler T.Ö. M.Ö. A.Ö. S.Ö. hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. İşimi yaptım, saygılar.
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