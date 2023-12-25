Esenyurt tekel cinayetinde aile haberi yapan muhabirden şikayetçi oldu!

Türkiye, geçtiğimiz aylarda İstanbul Esenyurt'ta gerçekleşen silahlı saldırı olayıyla çalkalandı.Tekel bayiye düzenlenen ve 2 gencin hayatını kaybettiği, 1 gencin de ağır yaralandığı saldırıya ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor.Hayatını kaybeden gençlerden Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzan’ın ailelerine şikayetlerini geri almaları için para teklif edildi.Aileler para teklifini geri çevirmedi ve şikayetlerinden vazgeçmeye karar verdi.Bayındır’ın ailesi, 3 milyon TL karşılığında teklifi kabul etti.Ayrıca paranın yanı sıra aileye 2 ev, bir kamyonet ve bir araba da verildiği iddia edildi.Aile haberi yapan muhabirden şikayetçi olduTV100 muhabiri Rojda Altintaş’ın, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 28 Temmuz’da tekel bayi saldırısında hayatını kaybeden Batuhan Bayındır’ın ailesinin 3 milyon TL karşılığında şikayetleri geri çektiğine ilişkin haberine soruşturma başlatıldı.Bayındır’ın ailesi, Altıntaş hakkında soruşturmanın gizliliği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.Altıntaş yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;#Esenyurt 'ta tekel bayi saldırısında hayatını kaybedenlerden Batuhan Bayındır'ın ailesinin,'3 milyon lira karşılığında şikayetlerini geri çekti' haberiyle soruşturmanın gizliliğini ihlal etmişiz. Failler T.Ö. M.Ö. A.Ö. S.Ö. hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. İşimi yaptım, saygılar.