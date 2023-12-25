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Dört kent için 'deprem analiz haritası' çıkarıldı: Gerilim artmış durumda

MAUN Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve farklı üniversitelerden bir araya gelen jeofizik ekibi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu faylarının stres birikimini inceledi. Erzincan, Tokat ve Sivas çevresinde faylarda gerilimin arttığını belirleten uzmanlar, Muş'un Varto ilçesi için de dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Ekleme: 25.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Dört kent için 'deprem analiz haritası' çıkarıldı: Gerilim artmış durumda
MAUN Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve farklı üniversitelerden bir araya gelen jeofizik ekibi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Muş ilindeki deprem tehlikesine yönelik yürüttükleri çalışmada Varto fay zonu ve Kuzey Anadolu fayı üzerinde bulunan Erzincan, Tokat ve Sivas çevresinde faylarda gerilimin arttığını belirledi.

Özellikle ilerleyen süreçlerde Kuzey Anadolu fayı üzerinde bulunan Tokat, Sivas ve Erzincan çevresinde gerçekleşecek olan sismik aktiviteye dikkat çeken bilim insanları, Varto için de uyarılarda bulundu.

Muş'ta ise yapılaşma denetimini daha da sıklaştırılarak ovaya doğru yaşanan yapılaşmanın engellenmesi gerektiğini vurgulayan Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden sonra deprem gündemimizi işgal etmeye başlamıştı. Aradan geçen 8-9 aylık süreçte gündemimiz farklı konularla dolmaya başladı. Bir defa Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye'de deprem meydana geldiği zaman hayret edenlere ben hayret ediyorum. Deprem yaşamımızın doğal bir parçası olması gerekir ki bizim bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekir” dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte Kuzey Anadolu fayında oluşan sismik aktiviteye dikkat çeken Dölek, faylar üzerine yüklenmiş enerji ile yeni depremlerin meydana geleceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

Dört kent için 'deprem analiz haritası' çıkarıldı: Gerilim artmış durumda

“6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte ortaya çıkan büyük bir enerjinin yer kabuğunda kaybolmayacağını düşündüğümüzde bu enerjinin başka fay hatlarını tetiklemesi veya oralarda enerji yüklemesi kaçınılmazdır. Özellikle Doğu Anadolu fayında yüklenmiş iken Doğu Anadolu fayındaki aktivite azalmaya başladıktan sonra Kuzey Anadolu fayında bir canlılık bekliyoruz.

Kuzey Anadolu fayında artacak sismik aktivite orda depo edilmiş, biriktirilmiş faylar üzerine yüklenmiş enerji ile yeni depremde şüphesiz meydana getirecektir. Burada Muş için dikkat çeken özelliklerden bir tanesi özellikle Varto ve çevresinde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra faylarda bir stres yoğunluğu artmış durumda. Başka bir çalışmada da tespit ettiğimiz hususlardan bir tanesi Erzincan ve Tokat çevresinde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden öncesinde de yoğun bir stres birikimi söz konusuydu. Özellikle ilerleyen süreçlerde Kuzey Anadolu fayı üzerinde Tokat, Sivas ve Erzincan çevresinde sismik aktiviteye dikkat çekmek lazım.”

Muş'ta yapılaşma denetiminin daha da sıklaştırılması gerektiğine vurgu yapan Dölek, “Ovaya doğru yaşanan yapılaşmanın engellenmesi, çok katlı binaların önüne geçilmesi, doğru zeminde doğru bina inşa edilmesine özen gösterilmesi gerekir. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin bize öğrettiği en önemli şey öncesinde söylenen ‘deprem öldürmez bina öldürür' sözüne doğru zeminde doğru bina inşa ederseniz deprem tehlike olmakta uzak doğal süreci içerisi gerçekleşen sadece bir sismik aktivite olarak kalır” ifadelerini kullandı.
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